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ضربة قوية لفريق الترجي قبل مباراة تشيلسي بكأس العالم للأندية

01:53 م السبت 21 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    يوسف البلايلي يحتفل بهدفه في مرمى لوس أنجلوس
  • عرض 5 صورة
    يوسف البلايلي يحتفل بهدفه في مرمى لوس أنجلوس
  • عرض 5 صورة
    يوسف البلايلي يحتفل بهدفه في مرمى لوس أنجلوس
  • عرض 5 صورة
    يوسف البلايلي يحتفل بهدفه في مرمى لوس أنجلوس
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعرض فريق الترجي التونسي لضربة قوية قبل مباراته المقبلة في كأس العالم للأندية أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي.

وتأكد غياب النجم الجزائري بصفوف الترجي يوسف البلايلي عن مباراة تشيلسي بعدما حصل على بطاقة صفراء خلال مباراة لوس أنجلوس الأمريكي.

حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء ضد يوسف بلايلي بداعِ ادعاء اللاعب السقوط داخل منطقة جزاء الفريق الأمريكي لتكون البطاقة الثانية بعدما تعرض لبطاقة في الجولة الأولى أمام فلامنجو.

يوسف البلايلي قاد فريق الترجي للفوز بهدف نظيف على نظيره لوس أنجلوس خلال المباراة التي جمعتهما في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وينتظر فريق الترجي مواجهة حاسمة أمام نظيره تشيلسي عند الرابعة صباح يوم الأربعاء 25 يونيو في ختام منافسات دور المجموعات بالبطولة؛ إذ يقوده الفوز للتأهل إلى دور الـ 16.

ويحتل فريق الترجي قبل المباراة المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن تشيلسي الوصيف، فيما يتصدر فلامنجو المجموعة بست نقاط فيما يتذيل لوس أنجلوس الترتيب بدون نقاط.

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