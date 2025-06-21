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رقمان قياسيان لـ زيزو مع الأهلي في كأس العالم للأندية

01:11 م السبت 21 يونيو 2025
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (2)
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    زيزو
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    زيزو بقميص الأهلي
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كتبت-هند عواد:

يمتلك أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رقمين قياسيين مع الفريق في كأس العالم للأندية.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قدم زيزو أكبر عدد من العرضيات بـ11 عرضية، كما أنه يعتبر أسرع لاعب في الانطلاقات بالأهلي (61).

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي، في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

وخسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-0، في المباراة الماضية، فيما تعادل في لقاء الافتتاح ضد إنتر ميامي الأمريكي.

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