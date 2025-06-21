مجموعة الأهلي.. ضربة موجعة لإنتر ميامي قبل مواجهة بالميراس

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي إصابة إياب فراي مدافع الفريق، قبل مواجهة بالميراس البرازيلي، في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس العالم للأندية.

ويواجه إنتر ميامي نظيره بالميراس البرازيلي، في الرابعة فجر يوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

وقال إنتر ميامي، في بيان رسمي، إصابة إيان فراي بشد في العضلة دون الكشف عن مدة غيابه، وموقفه من مباراة بالميراس.

ويتصدر بالميراس جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، يليه إنتر ميامي بنفس عدد النقاط، وجاء ترتيب المجموعة كالآتي:

بالميراس: 4 نقاط - سجل 2 - استقبل 0 - فارق أهداف +2

إنتر ميامي: 4 نقاط - سجل 2 - استقبل 1 - فارق أهداف +1

بورتو: 1 نقطة - سجل 1 - استقبل 2 - فارق أهداف -1

الأهلي: 1 نقطة - سجل 0 - استقبل 2 - فارق أهداف -2

حظوظ الأهلي للصعود إلى دور الـ16 في كأس العالم للأندية

يحتاج الأهلي للفوز على بورتو البرتغالي بفارق هدفين، مع هزيمة إنتر مامي من بالميراس بفارق هدف.

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