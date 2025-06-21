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أشباح لعيبة... خالد بيومي ينتقد أداء الأهلي في كأس العالم للأندية

12:13 م السبت 21 يونيو 2025
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    الأهلي بالميراس
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    لحظة هدف بالميراس في الأهلي
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    هدف بالميراس الثاني في مرمى الأهلي (1)
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة بالميراس
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    خلال مباراة الأهلي و بالميراس
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كتبت-هند عواد:

انتقد المحلل الرياضي خالد بيومي، أداء الأهلي في كأس العالم للأندية، عقب الهزيمة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة.

وقال خالد بيومي في تصريحات عبر قناة "الرياضية" السعودية: "الأهلي خرج من كأس العالم، قلت إنني أعتقد أن الأهلي ممكن أن يتصدر المجموعة، لكنني أخطأت لأنني راهنت على مجموعة من اللاعبين "أشباح لعيبة" أسماء فقط لا غير داخل أرضية الملعب، لم يعطوا شيئا في المباراتين".

وأضاف: "هبوط في الأداء الفني والمعدل البدني، غياب التركيز قبل البطولة، عملية هرج ومرج ذكرني بالمنتخب في كأس العالم روسيا 2018، ظهر إنعدام في الجماعية وظهرت لغة الأنانية، كذلك غياب التأثير لبعض الأسماء التي تعاقد معها الأهلي لكأس العالم مثل زيزو وتريزيجيه وحمدي فتحي ووسام أبو علي، باقي الفريق غير موجود ما عدا محمد علي بن رمضان ومروان عطية والشناوي وياسر إبراهيم".

وواصل: "أيضا الجهاز الفني يتحمل المسؤولية بتغيير مراكز اللاعبين خاصة زيزو، لا يصح أن يكون زيزو تحت رأس الحربة، لأنه جناح وهذا معروف منذ وجوده في الزمالك، كل المعطيات تقول لي إن نحن في مصر نتفوق أفريقيا، هذا مستوانا فقط لا غير".

واختتم خالد بيومي: "المنافسة في كأس العالم لها شخصية أخرى ومستوى آخر، الأهلي يمتلك نظام وانضباط مثل الهلال السعودي، لكنه في كأس العالم يتبع التمثيل المشرف، وتم إنفاق كم كبير من الأموال على مجموعة لاعبين لم تعطي شيء للأهلي".

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