داس على رأسه.. حادث مأساوي في إحدى مباريات كأس العالم للأندية

كتبت-هند عواد:

شهدت مدرجات مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو في كأس العالم للأندية، حادثا مأساويا بين الجماهير.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن هناك مشاجرة اندلعت بين مشجعي باريس سان جيرمان وبوتافوجو، في لقاء انتهى بهزيمة الفرنسي بطل دوري أبطال أفريقيا بهدف نظيف.

قبل انطلاق المباراة في ملعب "روز بول" في كاليفورنيا، أمس الجمعة، اندلعت أعمال عنف بين المشجعين في المدرجات.

وتبادل مشجعو باريس سان جيرمان وبوتافوجو اللكمات مع بعضهم البعض، وشارك نحو 25 شخصا في الشجار.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، اعتدى مشجعو باريس على أحد مشجعي بوتافوجو، واستمرت المشادة حتى سقط الأخير على الأرض.

وأظهرت الصور، أحد مشجعي باريس سان جيرمان يركل ويدوس على رأس شخص من مشجعي بوتافوجو، وشوهد آخر وهو يلكم رجلاً بشكل متكرر أثناء سقوطه على الأرض.

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