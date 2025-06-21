من مصر إلى العراق.. احتفال "السيجار" يشعل الموسم الرياضي

كتبت-هند عواد:

أشعل احتفال "السيجار" الموسم الرياضي المنصرم 2024-2025، بداية من مصر وحتى الدوري العراقي.

ويعد احتفال "السيجار" علامة مسجلة في كرة القدم، واحتفل به العديد من النجوم مثل الإسباني بيب جوارديولا والإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتوج الشرطة العراقي بقيادة مدربه المصري مؤمن سليمان بلقب الدوري العراقي، واختار سليمان احتفال "السيجار" الأيقوني لتسجيل تلك اللحظة.

وقبل أسابيع قليلة، احتفل رمضان صبحي لاعب بيراميدز هو الأخر بالسيجار رفقة كأس أفريقيا، عندما فريقه بدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه على حساب بيراميدز.

ولم ينحصر احتفال السيجار في الموسم الحالي على الدوريات والكؤوس، إذ أحتفل المدير الإداري لوادي دجلة أيمن كوارشي بالصعود إلى الدوري المصري الممتاز، على طريقة أنشيلوتي بـ"السيجار".

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