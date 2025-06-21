بـ "السيجار".. مؤمن سليمان يحتفل بإنجازه مع الشرطة العراقي (صور)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

احتفل المدير الفني لفريق الشرطة العراقي، مؤمن سليمان، بالتتويج بلقب الدوري بـ "السيجار" الذي أصبح طريقته في الاحتفالات.

وسبق ورفعت جماهير نادي الشرطة لافتة خلال أحد المباريات بالموسم الماضي لمؤمن سليمان بالسيجار، مدونة :"الفرعون يفعل ما يقول" احتفالاً بالتتويج بلقب الدوري.

وقاد مؤمن سليمان فريق الشرطة للتتويج بلقب الدوري العراقي ليحافظ النادي على اللقب للموسم الرابع على التوالي.

وتوج فريق الشرطة بلقب الدوري العراقي بعدما فاز على مستضيفه نفط البصرة بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري العراقي.



الفوز رفع رصيد فريق الشرطة إلى النقطة 83 في صدارة جدول الترتيب برصيد 83 نقطة بفارق 9 نقاط عن الزوراء الوصيف الذي خسر بهدفين مقابل هدف على يد نظيره الكرخ ضمن منافسات الجولة ذاتها قبل جولتين من نهاية الموسم.



وكان نادي الشرطة قد أعلن في مارس الماضي التعاقد مع مؤمن سليمان لقيادة فريقه الذي كان وصيفًا حينها.

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