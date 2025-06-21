قليلة الظهور.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن حسام عاشور وزوجته وأولاده

القاهرة – مصراوي:

لم تظهر زوجة حسام عاشور، لاعب الأهلي السابق، كثيرا في لقاءات تلفزيونية وتكتفي غالبا بمداخلات هاتفية عبر القنوات الإعلامية طوال مسيرته الكروية.

وبعد رحيله عن الأهلي، انضم عاشور إلى نادي الاتحاد السكندري، لكن تجربته لم تكن ناجحة، ليُعلن اعتزاله كرة القدم رسميًا في عام 2022.

ويعد حسام عاشور من أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2004 على يد المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، ليبدأ مشواره مع الجيل الذهبي للفريق، وقد استمر في صفوف الأهلي لمدة 18 عاما، حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات.

ويظهر حسام عاشور مع زوجته وأولاده عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ليشارك بها أصدقاءه ومتابعيه، أثناء الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية مثل أعياد الميلاد، والأعياد.

ويعلق عاشور الصور، تعليقات رومانسية مثل: "حبيبتي ربنا يخليكي ليا، دايمًا في ضهري وجنبي على طول"، "كل سنة وانتي طيبة يا أحلى جني في الدنيا".

وقد توج حسام عاشور مع النادي الأهلي بـ12 لقبا في الدوري المصري الممتاز، و11 لقبا إفريقيا، و10 ألقاب في كأس السوبر المحلي، و3 بطولات في كأس مصر، وشارك في 511 مباراة بقميص الأهلي.