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"بعد هزيمة بالميراس".. صور متداولة للاعبي الأهلي بأحد مولات أمريكا

07:19 ص السبت 21 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نيجيك جراديشار (1)
  • عرض 4 صورة
    أفشة (1)
  • عرض 4 صورة
    حسين الشحات (1)
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كتب - يوسف محمد:

شهدت الساعات الماضية موجة غضب عارمة من جماهير النادي الأهلي، بعد انتشار عدد من الصور لمجموعة من لاعبي الفريق بأحد المولات بأمريكا، عقب الهزيمة من فريق بالميراس البرازيلي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور للاعبي، "محمد مجدى أفشة،مروان عطية، جراديشار وحسين الشحات"، وهم يتسوقون داخل أحد المولات بأمريكا.

وكان الأهلي تلقى هزيمة بثنائية نظيفة، يوم الخميس الماضي أمام فريق بالميراس البرازيلي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وفي سياق متصل، يستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره بورتو البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

ويذكر أن المارد الأحمر لم يتمكن من تحقيق أي فوز في مونديال الأندية حتى الآن، حيث تعادل سلبيا في مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام بالميراس في مباراة الجولة الثانية يوم الخميس الماضي.

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