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"بعد فوز البايرن وبنفيكا".. جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية 2025

07:07 ص السبت 21 يونيو 2025
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    هاري كين (1) (1)
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    احجتفال لاعبي البايرن بهدف هاري كين (1) (1)
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    مباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز (1) (1)
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    اللاعب هاري كين (1) (1)
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    لقطات من مباراة بوكا جونيورز وبايرن ميونخ (1) (1)
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    احتفال هاري كين (1) (1)
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    بداية الشوط الثاني من مباراة بنفيكا وأوكلاند (14)
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    بداية الشوط الثاني من مباراة بنفيكا وأوكلاند (9)
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    بداية الشوط الثاني من مباراة بنفيكا وأوكلاند (13)
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    بداية الشوط الثاني من مباراة بنفيكا وأوكلاند (11)
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كتب - يوسف محمد:

أسدل الستار منذ قليل على مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية، بمباراة جمعت بين فريقي بايرن ميونخ الألماني وبوكا جونيورز البرازيلي.

وواصل الفريق البافاري انتصاراته في مونديال الأندية، بعدما حقق فوز الثاني على التوالي على حساب فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وكانت مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، انطلقت أمس الجمعة بمباراة جمعت بين فريقي بنفيكا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، تمكن الفريق البرتغالي من تحقيق الفوز بسداسية نظيفة.

وضمن فريق بايرن ميونخ الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية 2025، كأول فريق أوروبي يضمن الصعود إلى هذا الدور من البطولة حتى الآن.

ويحتل الفريق البافاري صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، برصيد 6 نقاط يليه فريق بنفيكا برصيد 4 نقاط.

وجاء جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالبطولة كالتالي:

1- بايرن ميونخ، مباراتين، 6 نقاط.

2- بنفيكا، مباراتين، 4 نقاط.

3- بوكا جونيورز، مباراتين، نقطة وحيدة.

4- أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مباراتين، دون نقاط.

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ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية مباريات كأس العالم للأندية بطولة كأس العالم للأندية مونديال الأندية
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