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"بعد فوز الترجي وهزيمة تشيلسي".. جدول ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية

06:46 ص السبت 21 يونيو 2025
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    مباراة الترجي ولوس أنجلوس
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    مباراة الترجي ولوس أنجلوس
  • عرض 5 صورة
    مباراة الترجي ولوس أنجلوس
  • عرض 5 صورة
    مباراة الترجي ولوس أنجلوس
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كتب - يوسف محمد:

اختتمت اليوم السبت مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بمباراة جمعت بين فريقي، الترجي التونسي ولوس أنجلوس الأمريكي.

ونجح فريق الترجي التونسي، في تحقيق الفوز على حساب نظيره لوس أنجلوس، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "جيودس بارك".

وفي المجموعة ذاتها، تمكن فريق فلامنجو البرازيلي من تحقيق الفوز على حساب تشيلسي الإنجليزي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل فريق فلامنجو البرازيلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بمونديال الأندية، برصيد 6 نقاط جمعهم من مباراتين خاضهما في البطولة.

وجاء جدول ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية كالتالي:

1- فلامنجو البرازيلي، مباراتين، 6 نقاط.

2- تشيلسي الإنجليزي، مباراتين، 3 نقاط.

3- الترجي التونسي، مباراتين، 3 نقاط.

4- لوس أنجلوس الأمريكي، مباراتين، دون نقاط.

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