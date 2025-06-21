القاهرة – مصراوي

نجح بايرن ميونخ في تحقيق الفوز على نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدفين الفريق البافاري كلا من: المهاجم الإنجليزي هاري كين، بعدما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18،مايكل أوليز في الدقيقة 84.

وأحرز هدف بوكا جونيورز الوحيد اللاعب ميجيل أنجيل ميرينتيل في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد بوكا جونيورز عند نقطة واحدة، ليحتل المركز الثالث في الترتيب.

ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونخ مع بنفيكا البرتغالي في الجولة المقبلة، يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب "بنك أوف أمريكا".