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بايرن ميونخ يتقدم بهدف على بوكا جونيورز في الشوط الأول بكأس العالم للأندية 2025

05:45 ص السبت 21 يونيو 2025
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  • عرض 5 صورة
    بوكا جونيورز وبايرن ميونخ (1) (1)
  • عرض 5 صورة
    مباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز (1) (1)
  • عرض 5 صورة
    احجتفال لاعبي البايرن بهدف هاري كين (1) (1)
  • عرض 5 صورة
    بايرن ميونخ وبوكا جونيورز (1) (1)
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القاهرة – مصراوي

نجح بايرن ميونخ في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدف الفريق البافاري المهاجم الإنجليزي هاري كين، بعدما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18، فشل حارس بوكا جونيورز في التصدي لها.

وبهذه النتيجة، يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد بوكا جونيورز عند نقطة واحدة، ليحتل المركز الثالث في الترتيب.

ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونخ مع بنفيكا البرتغالي في الجولة المقبلة، يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب "بنك أوف أمريكا".

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