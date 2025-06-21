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""داخل المدرجات".. الممثلة الأمريكية نيكول كيدمان تتابع مباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأن

04:20 ص السبت 21 يونيو 2025
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كتب - يوسف محمد:

تواجدت الممثلة الأمريكية نيكول كيدمان رفقة الفنان الأسترالي كيث إربان، في مدرجات ملعب "جيوديسن بارك"، لمتابعة مباراة الترجي التونسي أمام لوس أنجلوس في مونديال الأندية.

والتقطت عدسات الكاميرات النجمة الأمريكية، رفقة زوجها كيث إربان في مدرجات ملعب "جيوديسن بارك"، خلال متابعة المباراة لدعم فريق لوس أنجلوس.

ونجح الترجي التونسي في تحقيق الفوز على حساب نظيره لوس أنجلوس الأمريكي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية.

ورفع الترجي رصيده من النقاط بهذا الفوز إلى النقطة رقم 3 في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويذكر أن الترجي ولوس أنجلوس يشاركان في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، رفقة كلا من: "تشيلسي الإنجليزي، فلامنجو البرازيلي".

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مباراة الترجي ولوس أنجلوس كأس العالم للأندية الممثلة الأمريكية نيكول كيدمان وزوجها مونديال الأندية
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