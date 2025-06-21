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لحظة بلحظة.. بايرن ميونخ ضد بوكا جونيورز 1-0

04:08 ص السبت 21 يونيو 2025
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    كيميتش لاعب بايرن ميونخ (1)
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    جماهير بوكا جونيورز (1)
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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويدخل فريق بايرن ميونخ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كونارد لايمر - جوناثان تاه - دايوت أوباميكانو - رافائيل جيريرو.

خط الوسط: جوشوا كيميتش - ألكسندر بافلوفيتش - جمال موسيالا.

خط الهجوم: مايكل أوليز - هاري كين - كينجسلي كومان.

أبرز أحداث مباراة بوكا جونيورز وبايرن ميونخ

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 8: مايكل أوليز يسجل الهدف الأول لفريق بايرن ميونخ، لكنه يلغى بداعي التسلل.

الدقيقة 18: هاري كين يحرز الهدف الأول لبايرن ميونخ في مرمى بوكا جونيورز.

الدقيقة 31: تسديدة قوية من لاعب بوكا جونيورز ولكن يتصدى لها حارس مرمى بايرن ميونخ.

الدقيقة 35: مايكل أوليز يهدر فرصة إضافة الهدف الثاني لبايرن ميونخ.

الدقيقة 42: خطأ لصالح هاري كين بالقرب من منطقة جزاء بوكا جونيورز.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقة واحدة وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: نهاية الشوط الأول.

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