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الترجي يهزم لوس أنجلوس ويحقق أول فوز عربي في كأس العالم للأندية 2025

03:46 ص السبت 21 يونيو 2025
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  • عرض 6 صورة
    مباراة الترجي ولوس أنجلوس
  • عرض 6 صورة
    مباراة الترجي ولوس أنجلوس
  • عرض 6 صورة
    مباراة الترجي ولوس أنجلوس
  • عرض 6 صورة
    مباراة الترجي ولوس أنجلوس
  • عرض 6 صورة
    مباراة الترجي ولوس أنجلوس
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القاهرة – مصراوي

حقق نادي الترجي الرياضي التونسي فوزا كبيرا على نظيره لوس أنجلوس الأمريكي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدف اللقاء الوحيد النجم التونسي يوسف بلايلي، بعد تسديدة قوية من منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الأمريكي في الدقيقة 70.

وكاد الفريق الأمريكي أن يدرك التعادل في اللحظات الأخيرة، بعد أن احتسب له الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 90+11، إلا أن اللاعب دينيس بوانجا أهدرها، لتنهي المباراة بفوز الترجي.

وبهذا الانتصار، أصبح الترجي أول نادي عربي يحقق الفوز في كأس العالم للأندية 2025، بعد تعثرات الأندية العربية الأخرى، حيث تعرض كل من الأهلي المصري، الوداد المغربي، العين الإماراتي، والهلال السعودي، للهزائم أو التعادلات في مبارياتهم السابقة.

ورفع الترجي رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة متعادلا بنفس النقاط مع تشيلسي ولكن الإنجليزي يتفوق بفارق الأهداف، بينما ظل لوس أنجلوس في المركز الأخير دون أي نقاط.

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