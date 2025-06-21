تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة بوكا جونيورز في كأس العالم للأندية 2025

القاهرة - مصراوي

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لنادي بايرن ميونخ عن التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة بوكا جونيورز الأرجنتيني، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 4:00 صباحا، على ملعب هارد روك.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: لايمر - تاه - ستانيشيتش - جوريرو

خط الوسط: كيميتش - جوريتسكا - جنابري

خط الهجوم: كين - أوليز - كومان

وجاء بايرن ميونخ في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما يحتل بوكا جونيورز المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.