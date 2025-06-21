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"ساهمت في تعافيه من الخمور".. 20 صورة وأبرز المعلومات عن قصة حب ميدو وزوجته

03:17 ص السبت 21 يونيو 2025
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    يسرا الليثي زوجة احمد حسام ميدو
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    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو (5)
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    زوجة ميدو يسرا الليثي
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    ميدو وزوجته يحتفلان بالعام الجديد_1
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    زوجة ميدو برفقة عائلتها وأولادها
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يحظى نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو بجماهيرته وشعبية كبيرة، هو ما يجعل الكثير من الجماهير وبشكل خاص جماهير نادي الزمالك، يبحثون عن الكثير المعلومات الخاصة بحياته بشكل مستمر.

وبالحديث عن أحد حسام ميدو، فمن الصعب وجود متابع للكرة لا يعرف مشواره مع كرة القدم ومساهماته الكبيرة في الكثير من الأندية التي لعب معها، على رأسهم روما الإيطالي، توتنهام الإنجليزي وأاياكس الهولندي والعديد من التجارب الاحترافية الأخىر، بالإَافة إلى النادي الزمالك الذي يعد بيته الكروي والرياضي بشكل عام.

وهناك جانب آخر في حياة نجم المنتخب الوطني السابق، يسعى الكثير من المتابعين والمشجعين لمعرفة الكثير من التفاصيل الخاصة بحياته الشخصية والعائلية، الكثير من المعلومات المرتبطة بأفراد أسرته.

ودائما ما تخطف يسرا الليثي زوجة ميدو الأنظار بشكل كبير، خاصة في ظل شهرتها الكبيرة وتفاعلها المستمر مع المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تداول الكثير من المنشورات، عبر حسابها على "إنستجرام".

أبرز المعلومات عن يسرا الليثي زوجة ميدو

وتمتلك يسرا عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أكثر من 250 ألف متابع.

وتعرف الليثي بحبها الكبير لعالم الموضة، بل وتعد خبيرة في هذا الشأن.

ويحرص نجم منتخب مصر السابق، بشكل دائم ومستمر في أي مقابلة تليفزيونية أو صحفية، على الإشادة بالدور الكبير الذي تلعبه زوجته في حياته.

قصة زواج ميدو وزوجته

وقالت الليثي في تصريحات تليفزيونية سابقة: "اتجوزنا واحنا عندنا 18 سنة، لكن قصة حبنا لم تكن قوية، خاصة وأنه كان محترف في ذلك الوقت في هولندا ومتواجد هناك، لما شافني أول مرة قالي أنا هتجوزك، عند نزوله إلى مصر تحدث مع والدي في هذا الأمر".

وأضافت : "على الرغم من أن والدي استغرب هذا الطلب لصغر سننا، وقال لي انتوا مجانين ولسه صغيرين، سألني عن أزاي هعيش في بلد غريبة، لكنني كنت سعيدة".

وفي المقابل، قال ميدو عن قصة زواجه من يسرا : "كنت متأكد أن هى الشخص الذي أرغب أن استكمل حياتي معه، اليوم الذي يمر دون أن أتزوجها هو إهدار للوقت".

وأشار ميدو في تصريحات صحفية، في الفترة الأخيرة، على أن زوجته لعبت دورا كبيرا في تعافيه من شرب وتناول الخمور، بعدما سافرت معه إلى الحرم، لإبعاده عن أجواء الساحل والسهر.

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