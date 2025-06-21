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كروفورد عن نزال القرن: "في 13 سبتمبر سأخرج منتصرا"

02:49 ص السبت 21 يونيو 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    المكسيكي كانيلو ألفاريز لاعب الملاكمة وطرف نزال القرن (3)
  • عرض 14 صورة
    الأمريكي تيرينس كروفورد لاعب الملاكمة وطرف نزال القرن (4)
  • عرض 14 صورة
    الأمريكي تيرينس كروفورد لاعب الملاكمة وطرف نزال القرن (3)
  • عرض 14 صورة
    الأمريكي تيرينس كروفورد لاعب الملاكمة وطرف نزال القرن (2)
  • عرض 14 صورة
    المؤتمر الصحفي لنزال القرن (3)
  • عرض 14 صورة
    الأمريكي تيرينس كروفورد لاعب الملاكمة وطرف نزال القرن (1)
  • عرض 14 صورة
    المستشار تركي آل الشيخ من مؤتمر نزال القرن (4)
  • عرض 14 صورة
    المؤتمر الصحفي لنزال القرن (4)
  • عرض 14 صورة
    المكسيكي كانيلو ألفاريز لاعب الملاكمة وطرف نزال القرن (2)
  • عرض 14 صورة
    المكسيكي كانيلو ألفاريز لاعب الملاكمة وطرف نزال القرن (1)
  • عرض 14 صورة
    المؤتمر الصحفي لنزال القرن (1)
  • عرض 14 صورة
    المستشار تركي آل الشيخ يصافح المكسيكي كانيلو ألفاريز
  • عرض 14 صورة
    المستشار تركي آل الشيخ مع كانيلو ألفاريز وتيرينس كروفورد من مؤتمر نزال القرن
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الرياض - منة عمر:

تحدث الأمريكي تيرينس كروفورد لاعب الملاكمة وطرف "نزال القرن" عن مشاركته في الحدث الضخم، مؤكدا أنه سيفوز بالمباراة.

وتواجد كروفورد في المؤتمر الصحفي الذي استضافته مدينة الرياض مساء أمس الجمعة للأعلان عن تفاصيل النزال المرتقب.

وقال اللاعب الأمريكي: "هذا النزال سيكون ضخماً، وسيُصنَّف ضمن أكبر النزالات خلال العشرين سنة الماضية".

وتابع: "أطمح لأن أكون بطلاً بلا منازع في ثلاث فئات وزن، في 13 سبتمبر، سأخرج منتصرًا".

ويخوض كراوفورد النزال بسجل مثالي بـ41 فوزًا دون أي خسارة، منها 31 بالضربة القاضية، وهو أول من حقق لقب البطل غير المنازع في فئتين وزنيتين في عصر “الأحزمة الأربعة”.

جدير بالذكر أن النزال المرتقب سيقام يوم 13 سبتمبر في Allegiant Stadium بلاس فيجاس، كما سيتم بث المباراة مباشرة وسيتمكن مشجعو الملاكمة من مشاهدتها حصرياً عبر نتفلكس.

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نزال القرن المستشار تركي آل الشيخ تيرينس كروفورد كانيلو ألفاريز
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