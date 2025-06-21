كروفورد عن نزال القرن: "في 13 سبتمبر سأخرج منتصرا"

الرياض - منة عمر:

تحدث الأمريكي تيرينس كروفورد لاعب الملاكمة وطرف "نزال القرن" عن مشاركته في الحدث الضخم، مؤكدا أنه سيفوز بالمباراة.

وتواجد كروفورد في المؤتمر الصحفي الذي استضافته مدينة الرياض مساء أمس الجمعة للأعلان عن تفاصيل النزال المرتقب.

وقال اللاعب الأمريكي: "هذا النزال سيكون ضخماً، وسيُصنَّف ضمن أكبر النزالات خلال العشرين سنة الماضية".

وتابع: "أطمح لأن أكون بطلاً بلا منازع في ثلاث فئات وزن، في 13 سبتمبر، سأخرج منتصرًا".

ويخوض كراوفورد النزال بسجل مثالي بـ41 فوزًا دون أي خسارة، منها 31 بالضربة القاضية، وهو أول من حقق لقب البطل غير المنازع في فئتين وزنيتين في عصر “الأحزمة الأربعة”.

جدير بالذكر أن النزال المرتقب سيقام يوم 13 سبتمبر في Allegiant Stadium بلاس فيجاس، كما سيتم بث المباراة مباشرة وسيتمكن مشجعو الملاكمة من مشاهدتها حصرياً عبر نتفلكس.