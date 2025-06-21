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آل الشيخ: "نزال القرن" هو الأضخم في العقد الأخير..ويرسخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للرياضات القتالية

02:13 ص السبت 21 يونيو 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    المكسيكي كانيلو ألفاريز لاعب الملاكمة وطرف نزال القرن (3)
  • عرض 14 صورة
    الأمريكي تيرينس كروفورد لاعب الملاكمة وطرف نزال القرن (4)
  • عرض 14 صورة
    الأمريكي تيرينس كروفورد لاعب الملاكمة وطرف نزال القرن (3)
  • عرض 14 صورة
    الأمريكي تيرينس كروفورد لاعب الملاكمة وطرف نزال القرن (2)
  • عرض 14 صورة
    المؤتمر الصحفي لنزال القرن (3)
  • عرض 14 صورة
    الأمريكي تيرينس كروفورد لاعب الملاكمة وطرف نزال القرن (1)
  • عرض 14 صورة
    المستشار تركي آل الشيخ من مؤتمر نزال القرن (4)
  • عرض 14 صورة
    المؤتمر الصحفي لنزال القرن (4)
  • عرض 14 صورة
    المكسيكي كانيلو ألفاريز لاعب الملاكمة وطرف نزال القرن (2)
  • عرض 14 صورة
    المكسيكي كانيلو ألفاريز لاعب الملاكمة وطرف نزال القرن (1)
  • عرض 14 صورة
    المؤتمر الصحفي لنزال القرن (1)
  • عرض 14 صورة
    المستشار تركي آل الشيخ يصافح المكسيكي كانيلو ألفاريز
  • عرض 14 صورة
    المستشار تركي آل الشيخ مع كانيلو ألفاريز وتيرينس كروفورد من مؤتمر نزال القرن
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أكد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة أن "نزال القرن" هو الأضخم في العقد الأخير، مشيرا إلى أنه سيرسخ مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة عالمية للرياضات القتالية

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس الجمعة في الرياض للإعلان عن تفاصيل النزال، الذي سيجمع بين كانيلو ألفاريز وتيرينس كروفورد في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال آل الشيخ: "المملكة العربية السعودية باتت اليوم لاعبًا محوريًا في الساحة العالمية لرياضة الملاكمة".

وتابع: "هذا النزال المنتظر يُعد من أضخم النزالات في التاريخ الحديث، وسيمثل لحظة فارقة تعكس طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للرياضات القتالية".

وأضاف: "أعتقد أن يوم 13 سبتمبر (موعد النزال)، سيكون موعدًا لأحد أعظم النزالات في العشر سنوات الأخيرة، وربما في تاريخ الملاكمة الحديث، هذا هو الحدث الأضخم للرياضة الأولى في العالم".

وعند سؤاله عن مدى تشابه هذا النزال مع المواجهة التاريخية بين شوجو راي ليونارد ومارفن هاجلر، قال:"كروفورد يدخل هذا النزال كبطل موحّد مرتين، ولم يتذوق طعم الخسارة، ويحلم أن يصبح أول من يُتوّج بثلاث بطولات موحدة في ثلاث فئات مختلفة، أما كانيلو، فله سجل استثنائي على مدى 20 عامًا، وواجه الجميع، ولن يسمح بأن يُسجّل عليه خسارة أمام خصم يصعد إليه في الوزن، هذه ستكون واحدة من أعظم النزالات في العقد الأخير على الأقل".

جدير بالذكر أن النزال المرتقب سيقام يوم 13 سبتمبر في Allegiant Stadium بلاس فيجاس، كما سيتم بث المباراة مباشرة وسيتمكن مشجعو الملاكمة من مشاهدتها حصرياً عبر نتفلكس.

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تركي آل الشيخ نزال القرن كانيلو ألفاريز تيرينس كروفورد
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