شهدت منافسات اليوم الثاني من الجولة الثانية بدور المجموعات من كأس العالم للأندية 2025 مفاجئات في النتائج بجانب وداع أول فريق بصورة رسمية للبطولة.

سياتل ساوندرز vs أتلتيكو مدريد

عرف فريق أتلتيكو مدريد فوزه الأول بالبطولة على حساب نظيره سياتل ساوندرز بثلاثية مقابل هدف.

ورفع الفوز رصيد فريق أتلتيكو مدريد إلى النقطة 3 في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن نظيره باريس سان جيرمان الوصيف، فيما يتذيل سياتل ساوندرز الترتيب بدون نقاط.

باريس سان جيرمان vs بوتافوجو

وكانت المفاجآة باليوم الثاني هي خسارة فريق باريس سان جيرمان بهدف نظيف أمام نظيره بوتافوجو الذي تصدر المجموعة برصيد ستة نقاط.

فريق باريس سان جيرمان كان قد استهل مشواره بكأس العالم للأندية بالفوز برباعية نظيفة على أتلتيكو مدريد.

بنفيكا vs أوكلاند

وأقصى فريق بنفيكا فريق أوكلاند سيتي الأسترالي رسميًا من البطولة بعدما فاز عليه بسداسية نظيفة.

وكان فريق أوكلاند سيتي قد خسر بعشرة أهداف نظيفة في الجولة الأولى أمام بايرن ميونخ.

ويتذيل فريق أوكلاند سيتي جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط بفارق نقطة عن بوكا جونيورز صاحب المركز الثالث وبايرن ميونخ صاحب المركز الثاني والمتبقي لهما مباراة الجولة الثانية في وقت لاحق من اليوم.

فلامنجو vs تشيلسي

وكانت المفاجآة الثانية باليوم الثاني هي فوز نادي فلامنجو على نظيره تشيلسي بثلاثية مقابل هدف بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف.

فلامنجو صعد لصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق ثلاثة نقاط عن نظيره تشيلسي صاحب المركز الثاني.

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