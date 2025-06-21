كأس العالم للأندية 2025

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نتائج مباريات أمس الجمعة في كأس العالم للأندية 2025

02:07 ص السبت 21 يونيو 2025

مجسم كأس العالم للأندية

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القاهرة – مصراوي

شهدت منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أُقيمت أمس الجمعة الموافق 20 يونيو، عددًا من المواجهات المثيرة التي أنتهت بنتائج مفاجئة وغير متوقعة.

ونجح فريق فلامنجو البرازيلي في تحقيق فوز كبير على تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3-1، بينما حقق بوتافوجو البرازيلي مفاجأة كبيرة بالفوز على بطل دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان، بهدف دون رد.

نتائج مباريات كأس العالم للأندية

سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد - (1-3)

باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو - (0-1)

فلامنجو ضد تشيلسي - (3-1)

بنفيكا ضد أوكلاند سيتي - (6-0)

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نتائج مباريات أمس الجمعة كأس العالم للأندية مباريات كأس العالم مونديال الأندية
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