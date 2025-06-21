نتائج مباريات أمس الجمعة في كأس العالم للأندية 2025

القاهرة – مصراوي

شهدت منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أُقيمت أمس الجمعة الموافق 20 يونيو، عددًا من المواجهات المثيرة التي أنتهت بنتائج مفاجئة وغير متوقعة.

ونجح فريق فلامنجو البرازيلي في تحقيق فوز كبير على تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3-1، بينما حقق بوتافوجو البرازيلي مفاجأة كبيرة بالفوز على بطل دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان، بهدف دون رد.

نتائج مباريات كأس العالم للأندية

سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد - (1-3)

باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو - (0-1)

فلامنجو ضد تشيلسي - (3-1)

بنفيكا ضد أوكلاند سيتي - (6-0)