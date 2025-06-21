مواعيد مباريات اليوم السبت في كأس العالم للأندية 2025

القاهرة - مصراوي:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في بطولة كأس العالم للأندية اليوم السبت الموافق 21 يونيو.

ويواجه اليوم بايرن ميونخ نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني ضمن مواجهات الجولة الثانية في كأس العالم للأندية 2025.

جدول مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

بايرن ميونخ ضد بوكا جونيورز - 4:00 صباحا - إم بي سي مصر 2 - إم بي سي أكشن.

صن داونز ضد بوروسيا دورتموند - 7:00 مساء - DAZN

إنتر ميلان ضد اوراوا - 10:00 مساء - DAZN

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