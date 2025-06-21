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تركي آل الشيخ يكشف سبب إقامة "نزال القرن" في لاس فيجاس وليس في السعودية

01:56 ص السبت 21 يونيو 2025
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  • عرض 14 صورة
    المكسيكي كانيلو ألفاريز لاعب الملاكمة وطرف نزال القرن (3)
  • عرض 14 صورة
    الأمريكي تيرينس كروفورد لاعب الملاكمة وطرف نزال القرن (4)
  • عرض 14 صورة
    الأمريكي تيرينس كروفورد لاعب الملاكمة وطرف نزال القرن (3)
  • عرض 14 صورة
    الأمريكي تيرينس كروفورد لاعب الملاكمة وطرف نزال القرن (2)
  • عرض 14 صورة
    المؤتمر الصحفي لنزال القرن (3)
  • عرض 14 صورة
    الأمريكي تيرينس كروفورد لاعب الملاكمة وطرف نزال القرن (1)
  • عرض 14 صورة
    المستشار تركي آل الشيخ من مؤتمر نزال القرن (4)
  • عرض 14 صورة
    المؤتمر الصحفي لنزال القرن (4)
  • عرض 14 صورة
    المكسيكي كانيلو ألفاريز لاعب الملاكمة وطرف نزال القرن (2)
  • عرض 14 صورة
    المكسيكي كانيلو ألفاريز لاعب الملاكمة وطرف نزال القرن (1)
  • عرض 14 صورة
    المؤتمر الصحفي لنزال القرن (1)
  • عرض 14 صورة
    المستشار تركي آل الشيخ يصافح المكسيكي كانيلو ألفاريز
  • عرض 14 صورة
    المستشار تركي آل الشيخ مع كانيلو ألفاريز وتيرينس كروفورد من مؤتمر نزال القرن
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الرياض - منة عمر:

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة أن إقامة "نزال القرن" الذي سيجمع بين كانيلو ألفاريز وتيرينس كروفورد في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية ليس تقليلا من المملكة العربية السعودية.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس الجمعة في الرياض للإعلان عن تفاصيل النزال، قال آل الشيخ: "إقامة النزال في مدينة لاس فيجاس الأميركية لم يكن تقليلاً من قيمة المملكة، بل تعزيزًا لمكانتها العالمية".

وتابع: "لم نرغب في حلبة صغيرة أو نزال محدود، هذا حدث ضخم ويستحق أن يُقام في عاصمة الملاكمة".

وأضاف: "نحن نمول هذا النزال بالكامل، وهو مملوك لنا، والمملكة هي من تقود هذه اللحظة التاريخية".

وأتم: "لا أحب نوع الملاكمة الذي يشبه مطاردات توم وجيري، أبحث عن القتال الحقيقي، عن الضربات والدماء.. هذا هو جوهر الملاكمة، لن نسمح بهذه النزالات مجددًا، وهذه هي الخطوة الأولى، كما سنخصص مكافآت مالية للضربات القاضية، سواء في هذا النزال أو في النزالات القادمة".

وسيسعى كانيلو وكروفورد للمنافسة للحصول على لقب بطل العالم بلا منازع للوزن فوق المتوسط، وعلى حزام مجلة رينج الجديد الذي يلفت أنظار كثير من النجوم.

جدير بالذكر أن النزال المرتقب سيقام يوم 13 سبتمبر في Allegiant Stadium بلاس فيجاس، كما سيتم بث المباراة مباشرة وسيتمكن مشجعو الملاكمة من مشاهدتها حصرياً عبر نتفلكس.

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المستشار تركي آل الشيخ نزال القرن كانيلو ألفاريز تيرينس كروفورد
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