الرياض - منة عمر:

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة أن إقامة "نزال القرن" الذي سيجمع بين كانيلو ألفاريز وتيرينس كروفورد في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية ليس تقليلا من المملكة العربية السعودية.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس الجمعة في الرياض للإعلان عن تفاصيل النزال، قال آل الشيخ: "إقامة النزال في مدينة لاس فيجاس الأميركية لم يكن تقليلاً من قيمة المملكة، بل تعزيزًا لمكانتها العالمية".

وتابع: "لم نرغب في حلبة صغيرة أو نزال محدود، هذا حدث ضخم ويستحق أن يُقام في عاصمة الملاكمة".

وأضاف: "نحن نمول هذا النزال بالكامل، وهو مملوك لنا، والمملكة هي من تقود هذه اللحظة التاريخية".

وأتم: "لا أحب نوع الملاكمة الذي يشبه مطاردات توم وجيري، أبحث عن القتال الحقيقي، عن الضربات والدماء.. هذا هو جوهر الملاكمة، لن نسمح بهذه النزالات مجددًا، وهذه هي الخطوة الأولى، كما سنخصص مكافآت مالية للضربات القاضية، سواء في هذا النزال أو في النزالات القادمة".

وسيسعى كانيلو وكروفورد للمنافسة للحصول على لقب بطل العالم بلا منازع للوزن فوق المتوسط، وعلى حزام مجلة رينج الجديد الذي يلفت أنظار كثير من النجوم.

جدير بالذكر أن النزال المرتقب سيقام يوم 13 سبتمبر في Allegiant Stadium بلاس فيجاس، كما سيتم بث المباراة مباشرة وسيتمكن مشجعو الملاكمة من مشاهدتها حصرياً عبر نتفلكس.