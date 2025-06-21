متابعة - يوسف محمد:

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي نظيره لوس أنجلوس الأمريكي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويدخل فريق الترجي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي ومحمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: أونوتشي أوجبيلو، عبدالرحمن كوناتي، خليل قنيشي.

خط الهجوم: يوسف البلايلي، رودريجو رودريجيز، إلياس موكوانا.

أبرز أحداث الشوط الأول من مباراة الترجي التونسي ولوس أنجلوس

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: تسديدة قوية من يوسف البلايلي لاعب الترجي التونسي، يتصدى لها هوجو لوريس، حارس مرمى لوس أنجلوس.

الدقيقة 10: تسديدة قوية من رودريجيز لاعب الترجي، لكنها تصطدم بالقائم لتمنع الترجي من تسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 15: لوس أنجلوس يسجل الهدف الأول في مرمى الترجي، لكن يتم إلغائه بداعي التسلل.

الدقيقة 18: تسديدة من لاعب لوس أنجلوس لكنها تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 26: عرضية من لاعب الترجي ولكنها تمر دون متابعة.

الدقيقة 37: عرضية من لاعب الترجي يتصدى لها دفاع فريق لوس أنجلوس.

الدقيقة 40: عرضية قوية من لاعب لوس أنجلوس ولكنها تمر بجوار مرمى الترجي.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 50: حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء الترجي.

الدقيقة 51: تم إلغاء ركلة الجزاء، عقب العودة لتقنية الفار.

الدقيقة 57: مطلبات بالحصول على ركلة جزاء من لاعب لوس أنجلوس ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب.

الدقيقة 65: بطاقة صفراء ليان ساس لاعب الترجي التونسي.