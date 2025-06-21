الترجي يحقق الفوز على حساب لوس أنجلوس بهدف في كأس العالم للأندية

متابعة - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي فوزا هاما على لوس أنجلوس الأمريكي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبهذه النتيجة رفع فريق الترجي التونسي، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 3 في المركز الثالث بجدول ترتب المجموعة الرابعة، فينا استمر فريق لوس أنجلوس في المركز الأخير دون أي رصيد من النقاط.

ويدخل فريق الترجي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي ومحمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: أونوتشي أوجبيلو، عبدالرحمن كوناتي، خليل قنيشي.

خط الهجوم: يوسف البلايلي، رودريجو رودريجيز، إلياس موكوانا.

أبرز أحداث الشوط الأول من مباراة الترجي التونسي ولوس أنجلوس

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: تسديدة قوية من يوسف البلايلي لاعب الترجي التونسي، يتصدى لها هوجو لوريس، حارس مرمى لوس أنجلوس.

الدقيقة 10: تسديدة قوية من رودريجيز لاعب الترجي، لكنها تصطدم بالقائم لتمنع الترجي من تسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 15: لوس أنجلوس يسجل الهدف الأول في مرمى الترجي، لكن يتم إلغائه بداعي التسلل.

الدقيقة 18: تسديدة من لاعب لوس أنجلوس لكنها تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 26: عرضية من لاعب الترجي ولكنها تمر دون متابعة.

الدقيقة 37: عرضية من لاعب الترجي يتصدى لها دفاع فريق لوس أنجلوس.

الدقيقة 40: عرضية قوية من لاعب لوس أنجلوس ولكنها تمر بجوار مرمى الترجي.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 50: حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء الترجي.

الدقيقة 51: تم إلغاء ركلة الجزاء، عقب العودة لتقنية الفار.

الدقيقة 57: مطلبات بالحصول على ركلة جزاء من لاعب لوس أنجلوس ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب.

الدقيقة 65: بطاقة صفراء ليان ساس لاعب الترجي التونسي.

الدقيقة 70: يوسف البليلي يحرز الهدف الأول للترجي في مرمى لوس أنجلوس.

الدقيقة 78: تسديدة قوية من لاعب لوس أنجلوس، يتصدى لها حاترس مرمى الترجي.

الدقيقة 80: تسديدة من لاعب الترجي ولكنها تصطدم بالقائم.

الدقيقة 85: تسديدة قوية من يان ساس لاعب الترجي ولكنها ترم أعلى العارضة.

الدقيقة 3+90: خطأ لصالح لوس أنجلوس، على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 8+90: ركلة جزاء لصالح لوس أنجلوس، بعد العودة لتقنية الفار.

الدقيقة 9+90: بشير بن سعيد يتصدى لركلة الجزاءن بعد تسديدة من دينيس بوانجا لاعب لوس أنجلوس.

الدقيقة 13+90: نهاية المباراة.