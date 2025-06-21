مؤمن سليمان يقود الشرطة للفوز بالدوري العراقي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد المدير الفني المصري مؤمن سليمان فريق الشرطة للتتويج بلقب الدوري العراقي ليحافظ النادي على اللقب للموسم الرابع على التوالي.

وتوج فريق الشرطة بلقب الدوري العراقي بعدما فاز على مستضيفه نفط البصرة بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري العراقي.

الفوز رفع رصيد فريق الشرطة إلى النقطة 83 في صدارة جدول الترتيب برصيد 83 نقطة بفارق 9 نقاط عن الزوراء الوصيف الذي خسر بهدفين مقابل هدف على يد نظيره الكرخ ضمن منافسات الجولة ذاتها قبل جولتين من نهاية الموسم.

وكان نادي الشرطة قد أعلن في مارس الماضي التعاقد مع مؤمن سليمان لقيادة فريقه الذي كان وصيفًا حينها.

ويعد لقب الدوري هو اللقب السابع لمؤمن سليمان في العراق بواقع 3 ألقاب للدوري ولقب كأس العراق وآخر لكأس السوبر مع الشرطة ولقب كأس العراق مع القوة الجوية.

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