كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي ليفربول إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع لاعب خط الوسط الهجومي الألماني فلوريان فيرتز قادمًا باير ليفركوزن.

وأشار نادي ليفربول، عبر بيان رسمي مساء الجمعة، إلى أن لاعبه الألماني الدولي الجديد وقع على عقود حتى عام 2030.

وأصبح صاحب الـ 22 عاماً أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، بحسب تقارير صحفية عالمية، إذ أوضحت أن المقابل المادي للصفقة بلغ 125 مليون يورو ليتفوق على المقابل المادي لإتمام صفقة انتقال الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لصفوف تشيلسي الذي بلغ 121 مليون يورو.

ولفت اللاعب الأنظار الموسم الماضي مع فريقه الألماني إذ شارك بقميصه بـ 45 مباراة سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 15 خلال 3392 دقيقة لعب.

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