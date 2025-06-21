أحدهم دربه مدرب الزمالك السابق.. لاعبون أصبحوارؤساء لبلادهم

كتبت-هند عواد:

يتجه لاعبو كرة القدم إلى مجالات مختلفة بعد الاعتزال بخلاف التدريب أو التحليل، من هذه المجالات ريادة الأعمال، إلا أن هناك 3 لاعبين عبر التاريخ اختاروا أن يكونوا رؤساء بلادهم بعد الاعتزال.

في ديسمبر العام الماضي 2024، انتخب ميخائيل كافيلاشفيلي لاعب مانشستر سيتي السابق رئيسا لجورجيا، بعدما اتجه إلى عالم السياسة عقب الاعتزال، وتم انتخابه عضوا في البرلمان عام 2016.

وبدأ ميخائيل كافيلاشفيلي مسيرته في تبليسي الجورجي وانتقل بعدها إلى عدة أندية مثل سبارتاك فلاديكافكاز الروسي ومانشستر سيتي وجراسهوبرز السويسري وبازل، كما أنه تدرب تحت قيادة كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق.

اللاعب الثاني الذي وصل إلى كرسي الرئاسة في بلاده، هو الجزائري أحمد بن بيلا، الذي بدأ مسيرته مع نادي الاتحاد الرياضي وانتقل إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وفي عام 1963 أصبح أول رئيس للجزائر بعد الاستقلال.

في عام 2017، أصبح الليبيري جورج ويا الأفريقي الوحيد الفائز بالكرة الذهبية رئيسا لبلاده، ولعب جورج لعدة أندية أبرزها ميلان الإيطالي.

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