آخرهم ريال مدريد.. تاريخ مواجهات الأهلي مع الفرق الأوروبية

كتب - محمد القرش:

يخوض النادي الأهلي مواجه مصيرية عندما يلاقي بورتو البرتغالي في المباراة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

وسبق أن واجه الأهلي العديد من الأندية الأوروبية عبر التاريخ بداية من فنربخشه التركي في عام 1929 حتى ريال مدريد 2023.

تاريخ مواجهات الأهلي مع الفرق الأوروبية

بداية مواجهات الأهلي الأوروبية كانت في جولة أوروبية خلال عام 1929، بدأت بالفوز على فنربخشه التركي 6-2، ثم الانتصار على جلطة سراي بهدف دون رد.

وفي جولة أوروبية آخر في عام 1929 تعادل مع لايبزيج الألماني 2-2، وفاز على بايرن ميونخ، والتعادل مع تنس بوروسيا برلين قبل الخسارة من نفس الفريق 5-3، والتعادل مع جلسنكرش 3-3.

وشهدت رحلة المارد الأحمر إلى بلغاريا التعادل مع ليفسكي بهدف لمثله، والخسارة من سلافيا بنتيجة 4-1.

قبل أن يواجه النجم الأحمر الصربي في عام 1959، ثم لقاء برشلونة للمرة الأولى في التاريخ، وملاقاة بنفيكا في مباراتين تواليا خلال عام 1963.

وبعدها بـ 12 عاما، واجه الفريق المصري نظيره ليجا وارسو ودوكلا براج، ثم في العام التالي لعب مع بوروسيا مونشنجلادباخ واوستريا فيينا، قبل مواجه بايرن ميونخ في عام 1977، ثم ملاقاة ساوثهامبتون الإنجليزي في 1979.

وبعد الغياب عن المباريات الأوروبية لمدة 7 سنوات، عاد المارد الأحمر لمواجهة ستيوا بوخارست ثم كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

وفي أشهر مباراة أوروبية بتاريخ الأهلي، فاز على ريال مدريد بهدف دون رد ضمن احتفالات المارد الأحمر بالقرن.

وتوالت لقاءات الأهلي التاريخية بمواجهة روما وأياكس وريال سوسيداد وأوساسونا وباريس سان جيرمان خلال الفترة من 2002 حتى 2006.

وعاد المارد الأحمر لمواجهة برشلونة في عام 2007 ضمن الاحتفالات بالمئوية، حيث خسر برباعية دون رد، والفوز على بنفيكا 2-1 خلال نفس العام.

وفي العام التالي واجه الأهلي روما، ثم باير ليفركوزن و سيلتك وبرشلونة في عام 2009، وأياكس خلال العام التالي، وبايرن ميونخ وإسبانيول في 2012.

وبعدها بـ 3 أعوام أقيمت مباراة الأهلي وخيتافي ثم الفوز على روما، قبل لقاء أتلتيكو مدريد في عام 2017.

وفاز المارد الأحمر على أياكس الهولندي بهدف دون رد في إطار مباراة اعتزال حسام غالي، قبل الخسارة من بايرن ميونخ بثنائية دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021.

وكانت آخر مباراة لعبها الفريق المصري ضد منافس أوروبي، ضد ريال مدريد الذي فاز برباعية مقابل هدف في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.