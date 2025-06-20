كتبت - نهى خورشيد:

تعادل النادي الأهلي في مباراته الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 ضد نادي إنتر ميامي وخسر في الثانية من بالميراس بهدفين دون رد، لذا تواصل مصراوي مع عدد من المحللين ونجوم الأهلي السابقين لشرح وتوضيح أسباب تراجع اللاعبين ومستوى الصفقات الجديدة والمدير الفني خوسيه ريبيرو، يمكنكم الإطلاع على تصريحاتهم من خلال هذه الروابط:



"تريزيجيه الأسوأ".. محلل يشرح أسباب تراجع أداء الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

شرح أحمد اليماني المحلل الرياضي الشهير الأسباب الرئيسية وراء تراجع أداء الأهلى في مواجهتي إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.. (لمزيد من التفاصل اضغط هنا)



"صفقات عشوائية ومش عاوز أجرح وأهاجم".. نجم الأهلى السابق يعبر عن حزنه بعد الظهور المونديالي



عبر مشير حنفي نجم الأهلى السابق، عن حزنه من أداء وصفقات القلعة الحمراء التي ظهرت في الجولة الأولي والثانية من كأس العالم للأندية 2025.. (لمزيد من التفاصل اضغط هنا)



كشري يوضح لمصراوي أسباب أفضلية النحاس عن ريبيرو لقيادة الأهلي في مونديال الأندية



تحدث أحمد كشري لاعب الأهلي السابق، عن رأيه في المدير الفني للنادي الأهلي ريبيرو في قيادة الفريق بمونديال الأندية مبينًا وجهة نظره في صفقات الأحمر الجديدة وفرص صعوده لدور الـ 16 ببطولة كأس العالم للأندية.. (لمزيد من التفاصل اضغط هنا)



"الشحات تظلم والمدرب متأثر بالسوشيال".. نجم الأهلي السابق يوضح رأيه في أداء ريبيرو ونجوم الفريق

أوضح شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلى السابق، رأيه في المستوي الفني للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو ونجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في كأس العالم للأندية 2025. .. (لمزيد من التفاصل اضغط هنا)



" هتجيب مين تاني؟ ".. نجم الأهلي السابق يكشف لمصراوي رأيه في أداء الصفقات الجديدة في مونديال الأندية



أدلى أحمد السيد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، برأيه في الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مجلس إدارة القلعة الحمراء، استعداداً لمونديال الأندية 2025. (لمزيد من التفاصل اضغط هنا)



"محتاج صفقات وزيزو مقدمش حاجة".. نجم الأهلي السابق يوضح لمصراوي سبب تراجع مستوى الفريق

أوضح أسامة عرابي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عدم ظهور الفريق الأحمر بمستوى جيد في كأس العالم للأندية 2025 والمقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.. (لمزيد من التفاصل اضغط هنا)

"الشناوي وهاني".. مساعد موسيماني في جهاز الأهلي الأسبق يكشف لمصراوي أخطاء الفريق في مونديال الأندية

كشف كيفين جونسون، المدرب العام في جهاز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالنادي الأهلي سابقاً، عن الأخطاء التي وقع به لاعبي القلعة الحمراء في مواجهة بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولي لكأس العالم للأندية 2025.(لمزيد من التفاصل اضغط هنا)