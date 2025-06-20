كتب- نهى خوشيد:



كشف المحلل الفني محمد جمال، عن أبرز الأخطاء الفنية التي وقع بها الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي في مباراتي إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية.



وقال جمال في تصريحات خاصة لمصراوي:" الموضوع مختلف في المواجهتين اللي خاضهم الأهلي، الأولى صنع فرص كتير جدًا باختلاف المنافس، في مباراة إنتر ميامي، كان عنده اليد العليا، ولكن كان غير موفق. الثانية ما صنعش فرص من الأساس".

وأضاف:" قوة بالميراس مع بعض الأخطاء الفنية، منها دخول زيزو في العمق، وعدم توفيق تريزيجيه، والحالة اللي عليها وسام أبو علي، والهدف العكسي، من الأسباب اللي خلت الأهلي يتراجع، الأهلي يفتقد حتى الآن إلى الانسجام والوصول لأفضل توليفة، ويستغل كل العناصر المتاحة، لأن في لاعيبة كتير انضمت بقالها فترات كبيرة مش بتلعب".

وواصل:" محمد علي بن رمضان لسه بـ 60 أو 70٪ من الجاهزية، لأنه ملعبش ولا مباراة في رمضان، العناصر اللي تم إضافتها لسه مدخلتش بالشكل المناسب، تريزيجيه أثّر عليه نفسيًا ضياع ضربة الجزاء، واللغط اللي أثير عن مين المسدد".



واستكمل: "أفضل لاعب في البطولة لحد دلوقتي هو محمد علي بن رمضان، هو اللي مستواه معقول في المباراتين، مروان عطية كان جيد في المباراة الأولى، أسوأ لاعب وأكتر لاعب أداؤه محبط في الملعب هو تريزيجيه، لأنه كان منتظر منه أكتر من كده بكتير، لاعب كبير ولعيب دولي، متألق مع منتخب مصر، وكان متألق في الدوري القطري قبل ما يرجع، وكان محطوط عليه آمال كبيرة".



وتابع: "ماقدرش أحكم على ريبيرو، أقدر أقيّمه بس ماينفعش أحكم عليه، لأنه لسه مش حافظ كل المفاتيح، ومش قادر يوصل للتوليفة المناسبة، عنده بعض الأفكار بيحاول يطبقها في وقت غير مناسب، وسط مستوى تنافسي عالي، عنده بعض الأفكار في الملعب برضو، منها، دخول زيزو في العمق وهو مش لاعب عمق أبدًا، هو بيلعب على الأطراف وأفضل لاعب في مصر بيلعب كجناح أيمن، دخوله في العمق قلل كتير من مستواه، وبدأ يبقى لبالميراس خطورة، وقلّ لما زيزو رجع لمكانه الطبيعي، عشان كده، توظيف اللاعبين في غير أماكنهم خطأ، بس هو زي ما قولنا لسه متولي المسؤولية من 15 يوم، ولعب مباراة ودية وحيدة، فده منطقي جدًا".



وبين المحلل الفني: "الأهلي عنده فرصة، وهي فرصة مش كبيرة، بس مرتبطة بأقدام الآخرين، ولازم يكسب بورتو بهدفين أو أكتر، وده صعب للغاية، رغم إننا اتكلمنا قبل البطولة إن بورتو مش في أفضل حالاته مع مارتن أنسيلمي المدير الفني الجديد، ودخوله غير جيد في البطولة، ثم خسر من إنتر ميامي، عشان كده موقف الأهلي معقد، لأنه لازم يكسب الفريق الأوروبي في المجموعة، وينتظر مباراة تانية بين إنتر وبالميراس، ونروح لفكرة اللعب النظيف".

وتساءل: "هل بالميراس مش همه ولا هيضع في حساباته مواجهة المركز الثاني أمام فرق المجموعات الأخرى؟، فهل بالميراس يدي هدية للأهلي؟ بس دي فرصة مش كبيرة".

وسرد: "ماتش بورتو من المباريات الصعبة، عندهم عناصر قوية جدًا، الناس اللي اتفرجت على مباراتهم مع ميامي، رغم إنه خسر، بس ضيّع فرص كتير جدًا، مكانش موفق زي ما الأهلي ضيع فرص كتير برضو، بتكلم على بطل البرتغال في مواسم كتير، رغم إن آخر كام سنة مش موقفه ومش بيكسب الدوري، بس هما فريق عنده إرث، وعنده لاعيبة مميزة".

واختتم: "الأهلي عنده فرصة واحدة، خاصة إن بورتو شبه ودّع البطولة، والأحمر عنده حوافز أكتر، والغلبة هتبقى للي عنده خبرة وكوالتي لاعيبة أعلى من كده، لازم يقدم مباراة كبيرة، في أسوأ الظروف، مباراة بـ2 مليون دولار، فالأهلي يقدر يقدم، بشرط إن كل لاعب يرجع مكانه، ويركز إنه يقدم شوطين في نفس المستوى، ويوزع الجهد، على أمل إن بالميراس يديه هدية".