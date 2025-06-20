كتب - يوسف محمد:

بعد توقف استمر لأكثر من ساعتين، قرر حكم مباراة بنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، استأنف المباراة مرة أخرى بعد تأجيل انطلاق الشوط الثاني لأكثر من ساعتين.

وكان الشوط الثاني تأجيل انطلاقه لمدة تخطت الساعتين، بسبب سوء الأحوال الجوية، وجود عواصف رعدية، بالإضافة إلى سقوط الأمطار بكثافة على ملعب المباراة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة هدف دون مقابل، أحرزه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من علامة الجزاء.

ويشارك فريق بنفيكا البرتغالي في المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني وبايرن ميونخ الألماني".

ويذكر أن التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حسم نتيجة المباراة الماضية بين بنفيكا البرتغالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بالمونديال.

والجدير بالذكر أن هذه تعد المرة الرابعة على التوالي، التي تتسبب فيها سوء الأحوال الجوية في توقف بعض المباريات بالبطولة، حيث تسببت في توقف مباراة باتشوكا وريد بول سالزبورج، بجانب تأجيل انطلاق مباراة صن داونز وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي أيضًا، بالإضافة إلى أنها أوقفت مباراة النادي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي أمس لمدة 46 دقيقة.

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