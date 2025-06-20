كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

لوس أنجلوس

- -
01:00

الترجى الرياضي

كأس العالم للأندية

إنتر ميلان

- -
22:00

اوراوا ريد دياموندز

كأس العالم للأندية

ماميلودي صنداونز

- -
19:00

بروسيا دورتموند

جميع المباريات

إعلان

"توقف ساعتين".. قرار جديد بشأن مباراة بنفيكا وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

11:13 م الجمعة 20 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    بداية الشوط الثاني من مباراة بنفيكا وأوكلاند (14)
  • عرض 8 صورة
    بداية الشوط الثاني من مباراة بنفيكا وأوكلاند (15)
  • عرض 8 صورة
    بداية الشوط الثاني من مباراة بنفيكا وأوكلاند (8)
  • عرض 8 صورة
    بداية الشوط الثاني من مباراة بنفيكا وأوكلاند (11)
  • عرض 8 صورة
    بداية الشوط الثاني من مباراة بنفيكا وأوكلاند (12)
  • عرض 8 صورة
    بداية الشوط الثاني من مباراة بنفيكا وأوكلاند (10)
  • عرض 8 صورة
    بداية الشوط الثاني من مباراة بنفيكا وأوكلاند (13)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

بعد توقف استمر لأكثر من ساعتين، قرر حكم مباراة بنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، استأنف المباراة مرة أخرى بعد تأجيل انطلاق الشوط الثاني لأكثر من ساعتين.

وكان الشوط الثاني تأجيل انطلاقه لمدة تخطت الساعتين، بسبب سوء الأحوال الجوية، وجود عواصف رعدية، بالإضافة إلى سقوط الأمطار بكثافة على ملعب المباراة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة هدف دون مقابل، أحرزه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من علامة الجزاء.

ويشارك فريق بنفيكا البرتغالي في المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني وبايرن ميونخ الألماني".

ويذكر أن التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حسم نتيجة المباراة الماضية بين بنفيكا البرتغالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بالمونديال.

والجدير بالذكر أن هذه تعد المرة الرابعة على التوالي، التي تتسبب فيها سوء الأحوال الجوية في توقف بعض المباريات بالبطولة، حيث تسببت في توقف مباراة باتشوكا وريد بول سالزبورج، بجانب تأجيل انطلاق مباراة صن داونز وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي أيضًا، بالإضافة إلى أنها أوقفت مباراة النادي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي أمس لمدة 46 دقيقة.

أقرأ أيضًا:

أولى استعدادات الأهلي لمواجهة بورتو في كأس العالم

برشلونة يعلن التعاقد مع أولى الصفقات الصيفية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة بنفيكا وأوكلاند سيتي كأس العالم للأندية عواصف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"