كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة بنفيكا البرتغالي أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مشهدًا طريفًا كان بطله لاعب فريق أوكلاند جو تشو، بعدما رفض استبداله خلال مباراة فريقه المقامة حاليا.

وكان اللاعب تعرض لإصابة قوية في رأسه خلال أحداث الشوط الأول من المباراة، مما استوجب دخول الجهاز الطبي إلى أرضية الملعب واتخاذ قرار بعدم استكماله المباراة، ليعترض اللاعب بشكل كبير على هذا القرار.

والتقطت عدسات الكاميرات لاعب أوكلاند سيتي، هو يعترض بقوة على الجهاز الطبي للفريق وعلى المدير الفني، بعد اتخاذ قرار استبداله وخروجه من الملعب.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية، إلا أن الشوط الثاني من المباراة لم يستكمل حتى الآن، على الرغم من مرور ساعة على نهاية الشوط الأول وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويتواجد بنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلاً من: بايرن ميونخ الألماني وبوكا جونيورز البرازيلي.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 لقطة غريبة!



لاعب اوكلاند سيتي يدخل في شجار مع طبيب الفريق!

pic.twitter.com/jPFSzmlJDX — عمرو (@bt3) June 20, 2025

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