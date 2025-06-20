كتب- نهى خورشيد:

تحدث أحمد كشري لاعب الأهلي السابق، عن رأيه في المدير الفني للنادي الأهلي ريبيرو في قيادة الفريق بمونديال الأندية مبينًا وجهة نظره في صفقات الأحمر الجديدة وفرص صعوده لدور الـ 16 ببطولة كأس العالم للأندية.



قال أحمد كشري في تصريحات خاصة لمصراوي: "لاعبي الأهلي عابهم التسرع في الجزء الأمامي، كما أننا نواجه فرقًا كبيرة، وكان هناك رهبة نوعًا ما، أُتيحت لنا فرص كبيرة في مباراة إنتر ميامي، وكان من الممكن الفوز بثلاثية، كما عاب بعض اللاعبين الطمع في بعض الفرص".



وأضاف: الأهلي اعتمد على التحولات الهجومية والاختراق من العمق، لكن لم يكن هناك اعتماد على الكرات العرضية، التي كان من الممكن أن تؤدي للمزيد من الفرص".



وتابع: هناك أزمة في الانسجام، وكذلك العامل البدني، خاصة بالنسبة للاعبين المنضمين مؤخرًا، لذلك لم يحدث انسجام كافٍ، ولم يكن هناك وقت لرفع المعدلات البدنية، إضافة لاختلاف الجو في الولايات المتحدة. كل هذه الأمور أثرت على أداء الفريق".



وواصل: "كنا نأمل الظهور بشكل أفضل، وكان لدينا فرصة للفوز في مباراة إنتر ميامي، لو تحقق الفوز، كنا سنلعب بتحفظ أكبر في مباراتي بالميراس وبورتو، لكننا لم نستغل الفرص التي أُتيحت لنا والمساحات الكبيرة في خط دفاع الفريق الأمريكي".



واستكمل: "المدرب لم يصل لأفضل تشكيل أو طريقة للمجموعة المتوفرة لديه من اللاعبين، إذا كان هناك تقصير في بعض الأمور، فهذا الأمر يعود إلى أن المدرب يجرب اللاعبين في أكثر من مركز، خاصة في الجانب الهجومي الذي يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين".



وأوضح: "عماد النحاس كان الأنسب للتواجد في هذه البطولة، لأنه يعرف هؤلاء اللاعبين وإمكاناتهم، بينما يحتاج أي مدرب جديد لبعض الوقت للتعرف على اللاعبين واكتشاف الأخطاء، وهو ما يواجهه في مباريات رسمية، لو كان هناك وقت أكبر، لكان من الممكن أن يلعب عدد أكبر من المباريات التجريبية للتعرف على اللاعبين بشكل أفضل".



وبين: "الأهلي لديه فرصة بالطبع، حتى وإن كانت فرصة ضعيفة، نحن مطالبون بالفوز على بورتو، وربما تكون نتيجة المباراة الأخرى لصالحنا، الأهم أن يفكر الأهلي فقط في مباراة بورتو، لكي لا يدخل المباراة وهو متوتر".



واختتم: "مباراة بورتو أصعب من مباراتي إنتر ميامي وبالميراس، لأن بورتو لديه فرصة للتأهل، وهي فرصة أكبر من الأهلي، زيزو صفقة مهمة، هو لاعب كبير، والأداء الذي يقدمه رغم ابتعاده عن المشاركة في المباريات لشهرين أو أكثر أمر طبيعي.هو صفقة قوية، وستصنع الفارق حتى لو كان بعد البطولة".