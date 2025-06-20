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"مجموعة الأهلي".. الكشف عن حكام مباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية

09:50 م الجمعة 20 يونيو 2025
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    ميسي لاعب إنتر ميامي
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    مباراة بورتو وإنتر ميامي (1)
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    هدف إنتر ميامي الثاني في مرمى بورتو (1)
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    مباراة بورتو وإنتر ميامي الأمريكي (1)
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    الأهلي وإنتر ميامي
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    مباراة الأهلي وإنتر ميامي
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم تحكيم مباراة إنتر ميامي الأمريكي أمام بالميراس البرازيلي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم البولندي سيمون مارشينياك، يعاونه كلا من، توماس ليستكوفيتش مساعد أول، آدم كوبيسك مساعد ثاني ومايكل أوليفر حكما رابعا.

ويلاقي فريق بالميراس البرازيلي نظيره إنتر ميامي الأمريكي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك إنتر ميامي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي والنادي الأهلي".

وكان فريق إنتر ميامي الأمريكي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بورتو البرتغالي أمس، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما حقق فريق بالميراس الفوز على النادي الأهلي، بنتيجة هدفين دون مقابل.

ويشارك فريق الوداد المغربي، في المجموعة السابعة بمونديال الأندية رفقة كل من: مان سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.
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