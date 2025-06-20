كتب - نهى خورشيد

أوضح شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلى السابق، رأيه في المستوي الفني للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو ونجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في كأس العالم للأندية 2025.



وقال عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ مصراوي:" طبعًا أول حاجة التوفيق وعدم التوفيق، المباراة الأولى كان الأهلي ممكن يسجل أربع أو خمس أهداف، وده بنسميه عدم توفيق، ودي إرادة ربنا، المباراة اللي بعدها أنا حاسس إن الجو العام في أمريكا والرطوبة أثّروا على اللاعبين بشكل واضح جدًا، ومش الأهلي بس".



وأضاف:" يمكن اللي ناجحين في التعامل مع الجو ده، اللاعبين بتوع أمريكا الجنوبية والشمالية، متعودين على الرطوبة والجو ده، حتى إنترناسيونال اتغلب أول مباراة، وإمبارح باريس سان جيرمان، ففي حاجات في البطولة زي عوامل الجو، والماتشات اللي بتتوقف ويدخل سحاب رعدي، ومناخ مؤثر على جميع اللاعبين، مش الأهلي بس".



وعن رأيه في الصفقات:" هو أنا رأيي إن الصفقات دي ما كانش لازم يتم الإعلان عنهم مرة واحدة فجأة، ولا يتم الدفع بيهم مرة واحدة، لأن الحالة البدنية قليلة بسبب غيابهم شهور عن المشاركة، زي تريزيجيه، كان في قطر وجاي من آخر موسم ومتأثر، زيزو بقاله 3 شهور مش بيلعب، في لاعبين مصابين رجعوا، وغيرهم زي يحيى عطية الله بعيد أوي، ماعندناش كمان تنظيم في الشكل الدفاعي، مش عارفين نحط خطة، دخل علينا عناصر جديدة ولسه مافيش انسجام".



وتابع نجم الأحمر:" المدرب عنده لاعبين غاليين جدًا ومدفوع فيهم ملايين، ولازم يلعب بيهم، لأن شكل الدعاية اللي حصلت باللاعبين دول وإنهم هيكون ليهم تأثير في البطولة وفكرة “فريق الأحلام”، أعتقد إنه كان لازم يكون في تحضير للاعبين دول عشان يتقدموا على فترات".



وأكمل:" ماينفعش أنزل بكل الصفقات دي وأقولهم عايز إنتاج فوري، تاني حاجة، أنا مكنتش موافق على تغيير طاقم التدريب، الأفضل إنه كان يتفرج على كأس العالم ويستمر الطاقم اللي كان فيه عماد النحاس ومحمد يوسف ومحمد شوقي، يكملوا المسيرة دي، أعتقد إن كان هيبقى ليهم لغة وتعارف أكتر بإمكانيات اللاعبين كلهم، كنت أتمنى المدرب ده يمسك الفريق بعد ما نرجع، مش دلوقتي في الدوري".



وأردف:" هو علاقته باللاعبين، والتوقيت اللي مسك فيه الفريق، مش هيدّيله وقت إنه يتعرف على الفريق وإمكانياته، والناس هجمت عليه لأنه هيمسك، وهو متأثر أوي بالسوشيال ميديا ومتأثر باللي حصل".



وعن مستوى لاعبي الأهلى قال:" أنا شايف إن حسين الشحات هو أكتر واحد جاهز من اللاعبين، والانتقاد اللي اتعرض ليه في المباراة الأولى ظلم ومالوش معنى، لو تدوري في إمكانيات اللاعبين، هتلاقي حسين الشحات من أحسن اللاعبين الموجودين، ولما نزل ماتش بالميراس هو اللي عمل أداء وحركة، هو وبن شرقي، الكرة اللي حصلت في مباراة إنتر ميامي والتوقيت بتاعها، في واحد بيبقى هو والحارس وبيجيله شد عضلي، أصلًا الشوط الأول كان فيه عدد كبير أوي من الفرص وضربة جزاء، فأكيد مش هنحمّله مسؤولية هجمة واحدة".



وأضاف:"محمد هاني بيلعب لوحده في ناحية الدفاع والهجوم، والأسوأ في البطولة كلها هو الرطوبة والجو العام، مافتكرش إن كان في لاعب هيأثر، علشان كده، كان لازم المدرب الجديد يتمسك بالفريق اللي لعب الدوري، ويطعّم بيهم بالصفقات الجديدة".



وأشار عبد المنعم: " الأهلي غير متوازن دفاعيًا، و بيفكر إنه يكون له الكلمة الأولى قدام أي فريق بيلعب قدامه، رد الفعل أمام الفرق الكبيرة بيبقى خطر جدًا عليه، مافيش ثبات لكل لاعب في مكانه، مافيش تعليمات إننا نأمن دفاعنا وما يدخلش فينا هدف، وده أهم حاجة في البطولة دي، تاني حاجة، أنا ملاحظ إن الأهلي لما بيدخل فيه هدف بتكون المباراة انتهت، يعني الحماسة والروح والرغبة في إنه يطلع بنتيجة كويسة بتروح، وبيجيله حالة إحباط".



وأكد:" لازم الشكل الاحترافي يكون عند كل اللاعبين، إنه عادي ممكن الفريق التاني يسجل ونعوض، لأن المباراة 90 دقيقة، ولو رحتِ على المرمى بثلاث أو أربع هجمات على الجول، هتكسبي، الناس لازم يكون عندها شكل من أشكال الثقة، تقدر تثبت وتروح، مايبقاش عندك إحباط بالشكل ده".



وعن فرصة الصعود:"ضعيفة جدًا للأهلي، وكمان لبورتو، وأعتقد إن الصعود اتحسم لإنتر ميامي وبالميراس، إلا إذا حصلت معجزة، والأهلي كسب 2 أو 3، وبالميراس كسب إنتر ميامي 1-0، ساعتها هترجع الأمور لحسابات أخرى، بس أعتقد إن الأهلي وبورتو هيقدّموا مباراة شرفية وبعدين، المطلوب من البطولة مش الصعود، لأن بعد كده هتقابلي فرق كبيرة وقوية، فالبدايات مكانتش هتبقى في صالحك لو كسبنا".



وأجاب عن موقف الأهلى من المونديال :" صعب إنه يكمل في البطولة دي، الجو العام هناك مش مواكب للنادي الأهلي، هيبقى فريق مرعب في الدوري وأفريقيا، إنما عالميًا صعب".



وأتم حديثه:" الأهلي محتاج عودة محمد عبد المنعم، والجزء الخاص بالدفاع، والباك اليمين والشمال، لازم يكون ليهم تدعيمات ضرورية، زيزو عليه ضغط كبير، طبعًا صفقة كبيرة واسم كبير، ما اتحضّرش كويس لدخول الملعب".