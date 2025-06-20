فلامنجو يقلب الطاولة على تشيلسي بثلاثية في كأس العالم للأندية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نجح فريق فلامنجو البرازيلي في تحويل تأخره بهدف نظيف أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي إلى فوز بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

وتقدم فريق تشيسلي بهدف بعد مرور 13 دقيقة سجله لاعبه بيدرو نيتو قبل أن يتعادل برونو هنريكي بهدف لفريق فلامنجو بالدقيقة 62 ثم سجل زميله دانيلو لويز دا سيلفا الهدف الثاني بالدقيقة 65 ثم عزز زميله والاس يان التقدم بهدف ثالث بالدقيقة 83.

وشهدت الدقيقة 68 من عمر اللقاء إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب تشيلسي نيكولاس جاكسون.

تشيلسي كان قد استهل مشواره في البطولة بالفوز بهدفين نظيفين على نظيره لوس أنجلوس الأمريكي، فيما فاز فريق فلامنجو بالنتيجة ذاتها على نظيره الترجي التونسي.

ورفع الفوز رصيد فريق فلامنجو إلى النقطة 6 في صدارة المجموعة بفارق ثلاثة نقاط عن تشيلسي الوصيف.

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