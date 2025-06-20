كتب - نهى خورشيد

أدلى أحمد السيد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، برأيه في الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مجلس إدارة القلعة الحمراء، استعداداً لمونديال الأندية 2025.

وقال السيد في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "هو مش فشل والله، هو سوء حظ، المباراة الأولى كان عندك فرصة في الشوط الأول أمام إنتر ميامي إنك تجيب هدف واتنين وتلاتة، وكان فيه سوء توفيق، بس في الشوط الثاني اللياقة البدنية قلت شوية، فالماتش الأولاني أدى إن النتيجة تطلع بالتعادل".

وأضاف: "هو المستوى كويس، كـ كورة بتتلعب كورة كويسة، بس بيبقى فيه انخفاض في اللياقة البدنية في الشوط الثاني بتأثر على أداء اللعيبة شوية، الأهلي مش محتاج غير إن اللعيبة يركزوا شوية، حتى لو لا قدر الله إنت هتخرج من البطولة، يبقى خروج مشرف، تلعب لحد آخر دقيقة".

وعن التدعيمات والصفقات قال نجم الأحمر السابق:" الفريق مش محتاج أي تدعيمات، هتجيب مين تاني؟ إنت جبت كل الناس.

وواصل:" كل شيء في الكرة وارد، بس مصيرك في البطولة خلاص ما بقاش في إيدك، بقى للفرق التانية، لازم إنت تكسب بفارق اتنين وإنتر ميامي يخسر بفارق اتنين عشان تكمل في البطولة، والله مش هنقدر نقيم المدرب الجديد دلوقتي خالص، هو لسه تاني ماتش ليه، ما يتقيمش دلوقتي، بالنسبالي، أنا لما بقيم لاعب أو مدرب لازم يكون خاض موسم كامل".

واختتم حديثه قائلاً:" اللعيبة كلها مستواها متقارب، يعني ياسر إبراهيم كان كويس شوية في الماتش الأولاني، ماتش بورتو صعب للغاية، بس إن شاء الله نكسب فيه".