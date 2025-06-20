كتب - نهى خورشيد

كشف كيفين جونسون، المدرب العام في جهاز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالنادي الأهلي سابقاً، عن الأخطاء التي وقع به لاعبي القلعة الحمراء في مواجهة بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولي لكأس العالم للأندية 2025.



وقال جونسون في تصريحات خاصة لمصراوي: "جاء الهدف الأول من كرة ثابتة انتهت بهدف عكسي، وفي رأيي أن التواصل بين اللاعبين داخل منطقة الجزاء لم يكن جيدًا بما يكفي، أما الهدف الثاني فجاء من هجمة مرتدة، وأعتقد أن الأهلي كان ينبغي أن يتمركز بشكل أفضل لتفاديها".



وأضاف: "كذلك، كان من الأفضل أن يقوم محمد هاني بارتكاب خطأ تكتيكي لإيقاف الهجمة، لكن دون تدخل مباشر، كما أن الشناوي كان من الممكن أن يبقى على قدميه فترة أطول قبل اتخاذ قراره".



وتابع مدرب الأحمر السابق: "المباراة أمام بورتو ستكون صعبة، ليس فقط بسبب الحسابات المعقدة، ولكن لأن بورتو فريق قوي للغاية ويضم لاعبين أصحاب مهارات هجومية عالية، الأهلي بحاجة إلى إعداد تكتيكي مميز، ومع ذلك أعتقد أن الفريق يضم العناصر القادرة على تنفيذ ذلك، ويعود الأمر في النهاية لاختيارات المدرب وتشكيلته الأساسية".



وأكمل: "أعتقد أن اللاعبين الجدد لديهم من الخبرة ما يكفي لتسجيل الأهداف، ولكن في رأيي، ربما يحتاج الجهاز الفني لتغيير بعض الأسماء في خط الهجوم، هذه بطولة كأس العالم، ولا يمكنك أن تبدأ بشكل بطيء، لأنك ببساطة لن تحصل على فرصة ثانية".



ووجه جونسون رسالة في ختام حديثه: "للاعبي الأهلي، أمامكم فرصة أخيرة للتأهل من دور المجموعات، ولكن عليكم أن تفوزوا على بورتو. من يتم اختياره لبدء المباراة، يجب أن يبذل 150٪ من الجهد داخل الملعب، بعقلية قوية، وانضباط تكتيكي عالٍ، أما الباقي، فاجعلوه من أجل عائلاتكم وجماهير الأهلي العظيمة، إن شاء الله، الله كبير".