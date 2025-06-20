كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن حكم مباراة النادي الأهلي أمام فريق بورتو البرتغالي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مهمة إدارة مباراة المارد الأحمر أمام بورتو البرتغال يوم الثلاثاء المقبل، إلى الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا، يعاونه كلا من خورخي أوريجو مساعد أول، توليو مورينو مساعد ثان، بالإضافة إلى عمر آل علي حكما رابعا.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام بورتو البرتغالي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

من هو الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا؟

ويبلغ جيسوس فالينزويلا من العمر 41 عاما، فهو من مواليد 1983.

وبدأ صاحب ال 41 عاما مشواره التحكيمي، في عام 2011، قبل أن يحصل على الشارة الدولية في عام 2013.

وظهر فالينزويلا في العديد من المسابقات والبطولات الكبرى، حيث تواجد في بطولة كأس العالم 2022، كما أنه شارك في أولمبياد طوكيو 2020، بجانب تواجده في أكثر من نسخة ببطولة كوبا أمريكا أيضًا.

وسبق للحكم الفنزويلي إدارة مباراة للأهلي من قبل، حيث أدار مباراة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة السعودي، في مونديال الأندية عام 2023، التي انتهت لصالح المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأدار صاحب ال 41 عاما خلال النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، مباراة في الجولة الأولى جمعت بين تشيلسي الإنجليزي ولوس أنجلوس الأمريكي، الذي انتهى لصالح الفريق الإنجليزي بهدفين دون رد.

وقاد الحكم الفنزويلي مباراة نهائي الإنتر كونتيننتال في النسخة الماضية، بين فريقي ريال مدريد الإسباني و باتشوكا المكسيكي وانتهت لصالح الفريق الملكي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كل من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ترتيب الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

ويتذيل فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته في كأس العالم للأندية برصيد نقطة بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر بالميراس ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الوصيف.

أقرأ أيضًا:

أولى استعدادات الأهلي لمواجهة بورتو في كأس العالم



برشلونة يعلن التعاقد مع أولى الصفقات الصيفية



