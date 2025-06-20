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"تحذير".. أول رد فعل من الخطيب بعد هزيمة الفريق من بالميراس بمونديال الأندية

07:51 م الجمعة 20 يونيو 2025
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    محمود الخطيب (1)
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    محمود الخطيب (2)
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    محمود الخطيب
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    محمود الخطيب
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    محمود الخطيب رئيس الأهلي
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس (1)
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    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
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    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
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    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 15 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
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كشف مصدر عن موقف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، من خسارة فريقه أمام نظيره بالميراس.

وخسر الأهلي أمس الخميس على يد فريق بالميراس البرازيلي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تواصل مع بعثة الفريق اليوم الجمعة عقب مباراة بالميراس، وبالتحديد مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي.

وأضاف: "الخطيب أكد خلال تواصله مع بعثة الفريق من خلال المدير الرياضي محمد يوسف، على ضرورة تحقيق الفوز على حساب بورتو في المباراة المقبلة والظهور بشكل جيد يليق باسم الأهلي، بعيدًا عن الصعود إلى الدور المقبل من عدمه".

وتابع: "لم يتم التحدث حول أي عقوبات يمكن أن توقع على لاعبي الفريق، كل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر مؤجلة لما بعد الانتهاء من منافسات بطولة كأس العالم للأندية".

وأكمل: "الخطيب وجه تحذيرًا إلى جميع أعضاء البعثة، بضرورة الابتعاد عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قبل مباراة بورتو المقبلة في مونديال الأندية".

واختتم المصدر: "إدارة النادي برئاسة الخطيب ترفض التطرق إلى مستقبل خويه ريبيرو مع الفريق، المدرب متواجد مع الفريق بشكل طبيعي وسيتم منحه الفرصة بشكل كامل".

يذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة نظيره بورتو البرتغالي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

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النادي الأهلي محمود الخطيب كأس العالم للأندية هزيمة الأهلي من بالميراس مونديال الأندية
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