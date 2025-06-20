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مهاجم الوداد ينضم إلى بعثة الفريق قبل مواجهة يوفنتوس بمونديال الأندية

06:51 م الجمعة 20 يونيو 2025

عمر السومة

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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم الجمعة، انضمام النجم السوري عمر السومة إلى معسكر فريق الوداد المغربي، استعدادا لمواجهة يوفنتوس الإيطالي، في الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد الحصول على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة.

وكان عمر السومة، انضم إلى معسكر الفريق المغربي أمس الخميس بواشنطن، لكنه لم يشارك في التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس.

وغاب عمر السومة، عن مباراة الفريق المغربي أمام مان سيتي في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي فريق الوداد المغربي نظيره يوفنتوس الإيطالي، يوم الأحد المقبل الموافق 22 يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك فريق الوداد المغربي، في المجموعة السابعة بمونديال الأندية رفقة كل من: مان سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

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عمر السومة الوداد المغربي يوفنتوس
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