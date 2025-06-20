مريض يناقش مباراة في كأس العالم أثناء خضوعه لعملية جراحية في المخ

كتبت-هند عواد:

عرضت شبكة globo البرازيلية، مقطع فيديو لمريض يظهر قلقه بشأن إحدى مباريات كأس العالم للأندية، أثناء إجراء جراحة في المخ.

وظهر في مقطع الفيديو، مريض في المستشفى يخضع لجراحة في الدماغ، ويتحدث مع الطبيب عن قلقه لعدم تمكنه من مشاهدة مباراة فلامنجو وتشيلسي، في كأس العالم للأندية 2025.

وأوضح الطبيب في تصريحات عبر شبكة globo، تفاصيل مقطع الفيديو الذي لاقى رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "العملية الجراحية مخصصة لمرضى باركنسون، وتستغرق من ساعتين إلى أربع ساعات. المريض يبقى مستيقظًا طوال الوقت ليتمكن الفريق الطبي من إجراء الفحوصات فورًا".

وأضاف: "خلال تلك الجراحة، كنا نزرع جهاز تنظيم ضربات القلب في الدماغ، وتُجرى هذه الجراحة وهم مستيقظون. غالبًا، كلما أمكن، نسترخي ونتحدث مع المريض ونمزح معه، لنخفف من حدة الجو. وهنا حدث هذا المشهد غير المألوف (يضحك)".

وواصل: "أتفهم قلق المريض تمامًا. ورد الفعل المصور كان عفويًا، وقد التقطه مساعد أثناء تصوير العملية، إذ تُسجل العمليات الجراحية لأن العديد من المرضى يفضلون الاحتفاظ بها كتذكارات)، وأثناء الجراحة قال لي إنه قلق بشأن بعض الأمور فقط، وكنت أفكر: إنه قلق بشأن ضغط دمه، الذي كان مرتفعًا بعض الشيء، قلق بشأن نتيجة الجراحة، لكنه أخبرني أنه قلق بشأن الغد".

واختتم: "فقلت: لكن ما الذي يقلقك؟ بشأن فترة ما بعد الجراحة، وبيئة العناية المركزة، لأنه سيقضي الليلة هناك، بشأن الروتين... ما الذي يقلقك؟ قال لي: أنا قلق بشأن مباراة فلامنجو غدًا، قلت: "لا" (ضاحكًا)، بصفتي مشجعًا لفلامنغو، فهمت الأمر تمامًا. لن يفهمه الآخرون، لكنني فهمت الأمر تمامًا".

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