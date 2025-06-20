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البيت الأبيض وقصر الملك.. أبرز ظهور لرؤساء وملوك البلاد مع لاعبي كرة القدم

05:12 م الجمعة 20 يونيو 2025
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  • عرض 7 صورة
    الرئيس السيسي مع لاعبي منتخب مصر2
  • عرض 7 صورة
    الملك فيليب يستقبل لاعبي إسبانيا
  • عرض 7 صورة
    الرئيس السيسي مع لاعبي منتخب مصر
  • عرض 7 صورة
    الملك سلمان مع لاعبي المنتخب السعودي
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    الملك سلمان مع لاعبي المنتخب السعودي1
  • عرض 7 صورة
    الرئيس السيسي مع لاعبي منتخب مصر1
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كتبت-هند عواد:

يكون استقبال رؤساء البلاد للاعبي منتخباتهم الوطنية قبل أو بعد البطولات الكبرى، أمرا طبيعيا، إلا أنه يختلف عندما يكون هذا التصرف تجاه لاعبي فريق بعينه.

وخلال الأيام الماضية، استقبل دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لاعبي يوفنتوس الإيطالي في البيت الأبيض. الأمر قد يبدو طبيعيا نظرا لإقامة كأس العالم للأندية في أمريكا، إلا أن هذا الأمر جاء قبل ساعات قليلة من مباراة الفريق ضد العين الإماراتي.

وزار لاعبو يوفنتوس وجهازه الفني، دونالد ترامب في البيت الأبيض، وقال الأخير لهم: "خلفي يقف فريق رائع، إنه يوفنتوس، النادي الذي يملكه صديقي رجل الأعمال الرائع جو إلكان. أعتقد أن الجميع يعرفه جيدا".

ولا يعد ترامب الرئيس الوحيد الوحيد الذي يجتمع بلاعبي كرة القدم، ففي كأس العالم 2018، لفتت رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش الأنظار، بعد ظهورها في مباريات منتخب بلادها الذي وصل إلى النهائي، قبل أن يسخر اللقب بالهزيمة من فرنسا.

وقبل انطلاق البطولة السابقة، اجتمع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود بلاعبي المنتخب السعودي، وظهر في مقطع فيديو وهو يمازحهم قائلا: "موفقين إن شاء الله.. أنا بلعب معكم.. كنا لاعبين كورة زمان، تدرون وش كان اسم كلمة (كورة)، قبل؟، وأجاب: "طابة".

وقبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بلاعبي منتخب مصر لتحفيزهم قبل السفر، وجمعته لقطة طريفة بمحمود كهربا، إذ قال للأخير مازحا: "أنا حاسس بالكهرباء".

وبعد تتويج منتخب إسبانيا بكأس الأمم الأوروبية 2024، استقبل الملك فيليب السادس لاعبي المنتخب في قصر الملك فور وصولهم البلاد، والتقطوا صورا تذكايرة، بعدما أهداه ألفارو موراتا قائد المنتخب قميص الماتادور.

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