برشلونة يعلن التعاقد مع أولى الصفقات الصيفية

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي برشلونة التعاقد مع حارس المرمى خوان جارسيا قادما من اسبانيول بعقد يمتد حتى 6 مواسم مقبلة.

وقام نادي برشلونة بتفعيل الشرط الجزائي لحارس المرمى، والذي أعرب عن سعادته قائلاً: "أنا سعيد جدًا يا رفاق، وأتطلع لمشاركة لحظات رائعة مع برشلونة".

ولم يسبق للحارس صاحب الـ24 عاما أن لعب لنادي آخر غير إسبانيول، حيث تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم في موسم 2021/22.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير صحفية إسبانية إلى أن البارسا يسعى للتعاقد مع الجناح الأيسر نيكو ويليامز لاعب أتلتك بيلباو لتدعيم خط هجوم الفريق خلال موسم 2025/26.

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