كيف أوقع مدرب بالميراس ريبيرو في الفخ؟

كتبت-هند عواد:

أوقع البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لبالميراس البرازيلي، الأهلي ومدربه الإسباني خوسيه ريبيرو في فخ محكم خلال المباراة التي جمعتهما في كأس العالم للأندية مساء أمس وانتهت بهزيمة الأحمر 2-1.

ترك أبيل الاستحواذ على الكرة بنسبة 30% تقريبا طوال المباراة للأهلي واعتمد بشكل أكبر على التمريرات السريعة دون الضغط على خط الهجوم، ويظهر ذلك من خلال الإحصائيات، إذ استحوذ الأهلي على الكرة بنسبة 65% في الشوط الأول و 66% في الشوط الثاني.

وفي الشوط الأول، لم يسيطر فريق بالميراس عل مجريات المباراة، إذ أن أبيل كان أجرى تغييرين في التشكيلة عن مباراة بورتو، بمشاركة رافائيل فيجا بدلاً من فيليبي أندرسون، وفاكوندو توريس بدلاً من ماوريسيو.

أدى هذا إلى تغيير تمركز بالميراس في الشوط الثاني، إذ عاد إستيفاو إلى الجناح الأيمن، وفاكوندو مهاجمًا أيسر، مع رافائيل فيجا في وسط الملعب الأيمن، وبقي فيتور روكي في قيادة الهجوم.

ودفاعيًا، تراجع فاكوندو إلى الخلف ليشكل خطًا من خمسة لاعبين، بينما كان بيكريز أكثر وجودا في الداخل كمدافع ثالث، منتبهًا لتسللات أحمد سيد زيزو.

وفي بداية الشوط الثاني، أجرى أبل تعديلات حاسمة، إذ سحب فيتور روكي وشارك فلاكو لوبيز بدلا منه، وماوريسيو بدلاً من فيجا.

ولعب اللاعب رقم 18 في مركز الوسط ليقترب من المهاجم الأرجنتيني بعد الضغط على كرة الأهلي، وفي الدقيقة الأولى، أضاع فلاكو فرصة افتتاح التسجيل، لكن في الدقيقة الثالثة، جاء الهدف.

وأجبر هدف بالميراس الأهلي على التقدم للأمام، ومعها ظهرت مساحات، وفي هجمة مرتدة، مرر ماوريسيو الكرة إلى فلاكو لوبيز ليسجل الهدف الثاني، وهكذا يكون البديلان حسما اللقاء.

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