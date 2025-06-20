صورة مع بيكهام وإشادة بالأهلي.. مذيعة DAZN تلفت الأنظار في كأس العالم

القاهرة-مصراوي:

لفتت الإيطالية ديليتا ليوتا مذيعة منصة DAZN الأنظار في كأس العالم للأندية 2025، بعد لقائها مع ديفيد بيكهام أسطورة مانشستر يونايتد سابقا ورئيس نادي إنتر ميامي حاليا.

أجرت ديليتا ليوتا مذيعة منصة DAZN، حوارا مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

والتقت ديليتا ليوتا بديفيد بيكهام في ولاية ميامي، خلال مباراة فريقه ضد الأهلي في افتتاح المونديال.

وسبق وأشادت ديليتا ليوتا بالنادي الأهلي، وقالت إنه نادي القرن الأفريقي الذي حقق 25 بطولة قارية، وبطل كأس الثلاث قارات، وفقا لقناة أون سبورت.

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