كتبت-هند عواد:

احتفت الصحف الرياضية في البرازيل، بفوز بالميراس على الأهلي بهدفين نظيفين، إذ أنهم يروا أن الفريق البرازيلي يقترب أكثر من دور الـ16 عشر.

وفيما يلي، أبرز ما تناولته الصحف البرازيلية عن مباراة الأهلي وبالميراس:

شبكة Lance .. تفوق الأهلي جماهيريا

ترى شبكة Lance أن الأهلي قد ينهي مرحلة المجموعات في المركز الأخير، بسبب نتيجة مباراة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

واستعرضت الشبكة، احتفال جماهير بالميراس في الشوارع بالفوز على الأهلي في كأس العالم، وأشارت إلى أن مشجعي فيرداو تجمعوا لمشاهدة المباراة ضد المصريين.

وكتبت الشبكة: "في محيط الملعب، شوهدت أعداد غفيرة من الجماهير المصرية تتوافد بأعداد كبيرة، مستغلةً في كثير من الأحيان وجود جماهير بالميراس عند بوابات الدخول، انقسمت الجماهير بالتساوي، مع تفوق عددي طفيف، على ما يبدو، للمصريين، مع ذلك، كانت الهيمنة المطلقة للأخضر والأبيض على الهتافات، وخاصةً المجموعة المتمركزة خلف المرمى".

وأضافت، أن بالميراس قدم أداءً رائعًا، وكان دفاعه قويًا جدًا، إذ أنها كانت مباراة مثالية لبالميراس، وكادت أن تُحسم تأهله.

شبكة globo .. فوز عادل

قالت شبكة globo ، إن بالميراس تغلب على التوتر بعد التغييرات، ويقترب آبل مدرب الفريق من هدفه الأول في المونديال.

ووصفت الشوط الأول من المباراة بـ"مخيب لآمال"، إلا أن فيرداو هدأ بهدف سريع ولم يواجه أي مخاوف أمام الأهلي.

وأشارت إلى أن فوز بالميراس "العادل" يظهر كيف يمكن أن تتغير المباراة في لحظة، ويمكن لحركة واحدة أن تُرجّح كفة الميزان في اتجاه أو آخر.

وشددت على أن بالميراس لم يلعب جيدًا في الشوط الأول، وصحيح أنهم عادوا في الشوط الثاني مُستعدين للضغط بقوة أكبر وبطريقة مختلفة

شبكة uol.. مكانة أكبر

من جانبها، ترى شبكة uolجوانب أخرى لهذا الفوز، إذ أشارت إلى أن النجاح في كأس العالم يعزز ضغوط اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم للحصول على مكانة في بطولات الفيفا.

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