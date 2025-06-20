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امنحوه الكرة الذهبية.. إشادات عالمية بأداء ليونيل ميسي في كأس العالم

12:03 م الجمعة 20 يونيو 2025
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    احتفال ليونيل ميسي بهدفه في بورتو (3)
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    احتفال ليونيل ميسي بهدفه في بورتو (2)
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    احتفال ليونيل ميسي بهدفه في بورتو (5)
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    لحظة تسجيل ميسي من ضربة حرة
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    احتفال ليونيل ميسي بهدفه في بورتو (6)
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    ميسي لاعب إنتر ميامي
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    احتفال ليونيل ميسي بهدفه في بورتو (1)
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كتبت-هند عواد:

تلقى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، إشادات واسعة من النقاد العالميين، بعد مساهمته في فوز فريقه على بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية.

وسجل ليونيل ميسي ركلة حرة ليمنح إنتر ميامي فوزًا مفاجئًا بنتيجة 2-1 على بورتو في كأس العالم للأندية، بعدما كان فريقه متأخرا في النتيجة بهدف نظيف.

وانهال النقاد والجماهير بالثناء على ميسي بعد نهاية المباراة، إذ أشاد شاي جيفن بالأرجنتيني، وقال في تغطية DAZN: "مع ليونيل ميسي، يمكنه القيام بأي منهما، يمكنه الذهاب إلى جانب حارس المرمى أو الجانب الآخر".

وأضاف: "إنه يتمتع بسرعة كبيرة، ويصعب على حارس المرمى الرد. إنه أداء مذهل من ليونيل ميسي، فكر في عمره، هل ما زال قادرًا على فعل ذلك؟ صحيح تمامًا، ما زال قادرًا على فعل ذلك!، إنه يريد أن يثبت للعالم أنه لا يزال يسجل الأهداف."

وعلق جوزيه فونتي، مدافع البرتغال وساوثامبتون السابق: "لا يُبذل أي جهد. كما ترون، ليونيل ميسي يُدرك كل لحظة من المباراة، قراراته صحيحة بنسبة 99%. ما زال يتمتع بإيقاع سريع. رأيناه يركض بسرعة، وما زال يتمتع بإيقاع سريع يسمح له بالتفوق على أي منافس".

وشدد: "نحن على موعد مع منافسة جيدة، وسنشاهد بعض السحر من ميسي في كأس العالم للأندية".

وفي الوقت نفسه، أشاد المشجعون بميسي، إذ قال أحدهم في تصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي: " إنه مذهل! ميسي من كوكب آخر! امنحوه الكرة الذهبية".

وأضاف آخر: "دعونا نكون واضحين - إذا كان ميسي يشعر بذلك حقًا، فيمكنه الدخول إلى أي دوري كبير، وتحديد المباريات أسبوعيًا ولا يزال لديه الكرة الذهبية في الانتظار".

واختتم مشجع آخر: "ميسي ليس مجرد إنسان، بل ظاهرة. إنه حدث سماوي، اصطفافٌ للنجوم لا يتكرر إلا مرةً واحدة في العمر، تحفةٌ كونيةٌ نحتها آلهة كرة القدم أنفسهم".

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